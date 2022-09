Die Positionen der russischen Streitkräfte wurden abgezogen, um das Leben der Soldaten zu bewahren, sagte der Leiter der staatlichen Verwaltung der Region Charkow, Witali Gantschew. Ihm zufolge ist ein großer Teil der Region von nationalistischen Formationen und westlichen Söldnern übernommen worden.

„Wenn wir über die Kräfte sprechen, die in die Gegenoffensive der ukrainischen Armee verlegt wurden, so waren sie unseren Truppen etwa achtmal überlegen. Um unser Personal zu schonen, wurde die Entscheidung getroffen, sich zurückzuziehen und neu zu formieren“, so Gantschew.

Er fügte hinzu, dass die Situation in Richtung Charkow schwierig sei. Menschen haben ihm berichtet, dass in Kupiansk und Weliki Burluk das ukrainische Militär durch die Straßen fahre, Menschen erschieße und alles mit Kameras filme. Gantschew sagte: „Ich gehe davon aus, dass diese Städte gesäubert werden und dann wird es so dargestellt, dass die Einheimischen von russischen Soldaten gequält worden wären – und Leichen auf der Straße liegen.“

Unabhängig lassen sich diese Informationen derzeit nicht prüfen.

Siehe Video: https://pressefreiheit.rtde.tech/kurzclips/video/148737-zweites-butscha-in-planung-leiter-region-charkow-berichtet-ueber-massaker-zivilisten/

