In einem Interview mit der russischen Zeitung Iswestija erklärte Sergej Netschajew, Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland, dass Deutschland mit der Lieferung tödlicher Waffen an Kiew eine rote Linie überschritten hat.

Die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine ist sei in mehrfacher Hinsicht problematisch.

Sergej Netschajew, Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland:

„Die Tatsache, dass tödliche deutsche Waffen sich nicht nur gegen russische Soldaten, sondern auch gegen die Zivilbevölkerung des Donbass richten, ist eine rote Linie, welche Deutschland nicht hätte überschreiten sollen.“

Er verwies dabei auf die „moralische und historische Verantwortung Deutschlands für die Verbrechen des Nazismus im Zweiten Weltkrieg“.

Das Vollpumpen der Ukraine mit Waffen, wie es NATO-Verbündete von Deutschland forderten, sei ein Weg ins Nichts, der nur die Anzahl der Opfer erhöht.

Der Prozess der Aussöhung zwischen den Völkern der Russischen Föderation und Deutschlands sei einer „Erosion“ ausgesetzt. Russlands Botschafter sieht auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die aggressive Rhetorik der Politik Deutschlands gegenüber Russland in der nächsten Zukunft ändern werde.

Deutschland habe im Zuge der Ukraine-Krise die guten bilateralen Beziehungen zu Russland zerstört und höhle den Versöhnungsprozess zwischen den Völkern aus.

Laut Netschajew ist Deutschland eine der treibenden Kräfte der westlichen Sanktionspolitik gegen Russland. Deswegen sprach er Berlin eine Vermittlerrolle in dem Konflikt ab.



Hier zum Interview in der russischen Zeitung Iswestija

