Der Shanghai Cooperation Organization Gipfel in Samarkand: Dialog und Zusammenarbeit in einer vernetzten Welt (Global Times)

Das 22. Treffen des Rates der Staatsoberhäupter der Shanghai Cooperation Organization (SCO) findet vom 15. bis 16. September in der historischen Stadt Samarkand, Usbekistan, statt. Wie die SCO-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten werden, um die dringendsten globalen und regionalen Herausforderungen anzugehen, erhält weltweite Aufmerksamkeit. Im Countdown zum SCO-Gipfel in Samarkand hat der Präsident der Republik Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, einen unterzeichneten Artikel für die Global Times über seine Erwartungen geschrieben, dass die SCO als eine der jüngsten internationalen Organisationen, die ein Modell für erfolgreiche regionale Zusammenarbeit verwirklicht hat, dies tun wird einen neuen Beitrag zur Lösung der akuten politischen und wirtschaftlichen Probleme zu leisten, vor denen die internationale Gemeinschaft von heute steht.

Usbekistans Vorsitz in der Shanghai Cooperation Organization (SCO) ist in eine dynamische Zeit eingetreten, die mit verschiedenen Ereignissen und Trends behaftet ist – die Zeit des „historischen Bruchs“, wenn eine Ära zu Ende geht und eine andere beginnt – bisher unvorhersehbar und unbekannt.

Das moderne System der internationalen Zusammenarbeit, das auf universellen Prinzipien und Normen beruht, ist ins Wanken geraten. Einer der Hauptgründe dafür ist eine tiefe Vertrauenskrise auf globaler Ebene, die wiederum eine geopolitische Konfrontation und die Gefahr einer Wiederbelebung von Stereotypen des Blockdenkens provoziert hat. Dieser Prozess der gegenseitigen Entfremdung erschwert die Rückkehr der Weltwirtschaft zu ihrem früheren Entwicklungspfad und die Wiederherstellung globaler Lieferketten.

Die anhaltenden bewaffneten Konflikte in verschiedenen Teilen der Welt haben die Handels- und Investitionsströme destabilisiert und die Probleme der Gewährleistung der Ernährungs- und Energiesicherheit verschärft.

Gleichzeitig haben globale Klimaschocks, die zunehmende Verknappung natürlicher Ressourcen einschließlich Wasser, ein Rückgang der Artenvielfalt und die Ausbreitung gefährlicher Infektionskrankheiten die Verwundbarkeit unserer Gesellschaften wie nie zuvor offengelegt. Sie führen zur Zerstörung existenzieller Gemeingüter, bedrohen die Lebensgrundlagen der Menschen und reduzieren Einkommensquellen.

Unter diesen Umständen ist es offensichtlich, dass kein Land allein hoffen kann, diese globalen Risiken und Herausforderungen zu vermeiden oder gar zu bewältigen.

Es gibt nur einen Ausweg aus der gefährlichen Spirale der Probleme in einer vernetzten Welt, in der wir alle heute leben – durch einen konstruktiven Dialog und eine multilaterale Zusammenarbeit, die auf Rücksichtnahme und Achtung der Interessen aller basiert. Gerade in Krisenzeiten müssen alle Länder – ob groß, mittel oder klein – ihre engstirnigen Interessen aufgeben und sich auf gegenseitige Interaktion konzentrieren, sich vereinen und die gemeinsamen Anstrengungen und Möglichkeiten zur Abwehr von Bedrohungen und Herausforderungen verstärken Frieden, Sicherheit und nachhaltige Entwicklung, die uns alle betreffen.

Effektive internationale Zusammenarbeit macht die Welt stabiler, berechenbarer und wohlhabender. Dies ist der praktikabelste, zugänglichste und naheliegenste Weg, um gemeinsame Probleme der Zeit zu lösen, sowie eine universelle Versicherungspolice gegen zukünftige Herausforderungen und Schocks.

Ein Modell für erfolgreiche regionale Zusammenarbeit

Die internationale Zusammenarbeit im Interesse aller ist ohne multilaterale Institutionen nicht möglich. Trotz gewisser Mängel dienen sie weiterhin als die wichtigsten Akteure der Interaktion zwischen Ländern – auf regionaler und globaler Ebene. Internationale und regionale Organisationen helfen den Ländern, Unterschiede zu überwinden und das gegenseitige Verständnis zu stärken, die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu entwickeln, den Handel auszuweiten und den kulturellen und humanitären Austausch anzuregen.

Dies sind die Ziele, die von einer der jüngsten multilateralen Institutionen – der Shanghai Cooperation Organisation – verfolgt werden. Tatsächlich handelt es sich um eine einzigartige zwischenstaatliche Struktur, die es geschafft hat, Länder mit unterschiedlichen kulturellen und zivilisatorischen Kodizes, ihren eigenen außenpolitischen Richtlinien und nationalen Entwicklungsmodellen zu vereinen. In einer relativ kurzen historischen Periode hat die SCO einen langen Weg zurückgelegt und ist zu einem integralen Bestandteil der modernen globalen politischen und wirtschaftlichen Weltordnung geworden.

Heute ist die SCO-Familie die weltweit größte regionale Organisation, die einen riesigen geografischen Raum und etwa die Hälfte der Bevölkerung unseres Planeten vereint.

Die Grundlage für die internationale Attraktivität von SCO ist sein Nicht-Block-Status, Offenheit, keine negative Ausrichtung auf Drittländer oder andere internationale Organisationen, Gleichheit und Achtung der Souveränität aller Teilnehmer, Weigerung, sich in innere Angelegenheiten einzumischen, sowie die Verhinderung politischer Konfrontation und ungesunde Rivalität.

Das Erfolgskonzept der SCO ist die Förderung vielfältiger Kooperationen durch die Gewährleistung regionaler Sicherheit.

Tatsächlich wurde die Shanghai Cooperation Organization aufgefordert, im Namen von Frieden, Zusammenarbeit und Fortschritt ein Anziehungspunkt ohne Trennlinien zu werden.

Daher wächst die Zahl der Staaten, die bereit sind, mit der SOZ zusammenzuarbeiten, von Jahr zu Jahr, was sich besonders im Zusammenhang mit der Transformation des modernen Systems der internationalen und regionalen Beziehungen bemerkbar macht.

Der wirtschaftliche Wert der SCO wird durch die Autarkie ihres Raumes erhöht, in dem es weltweit sich dynamisch entwickelnde Volkswirtschaften mit enormem menschlichem, intellektuellem und technologischem Potenzial und der Existenz großer Mengen ungenutzter natürlicher Ressourcen gibt.

Heute hat das Gesamt-BIP der SOZ-Mitgliedsstaaten etwa ein Viertel des globalen Werts erreicht. Dies ist bereits ein sehr solider Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung einer regionalen Organisation, die gerade ihre 20-Jahres-Grenze überschritten hat.

In einer Welt mit neuen Herausforderungen und Chancen hat die SCO hervorragende Aussichten für Transformation und Wachstum, nicht nur durch quantitative Auffüllung, sondern auch durch die Erschließung neuer strategischer Vektoren. Dies sind Verkehr und Konnektivität, Energie, Ernährungs- und Umweltsicherheit, Innovationen, digitale Transformation und grüne Wirtschaft.

Usbekistans Vorsitz: Gemeinsamer Erfolg durch gemeinsame Entwicklung

In Anerkennung der verantwortungsvollen Mission des Vorsitzes der SOZ hat sich die Republik Usbekistan auf die Strategie verlassen, die Entwicklung der Organisation voranzutreiben, indem sie neue Horizonte für die Zusammenarbeit eröffnet und die Nutzung unerschlossener Reserven einleitet jedes seiner Mitglieder hat.

Unser Slogan lautet: „Die SCO ist stark, wenn jeder von uns stark ist.“ Bei der Umsetzung haben wir ernsthafte Anstrengungen unternommen, um die Organisation von innen noch stärker und von außen attraktiver für unsere internationalen Partner zu machen.

Auf den Plattformen von mehr als 80 Großveranstaltungen, die im Laufe des Jahres stattfanden, wurde eine umfassende Agenda für die SCO erstellt – ausgehend von den Themen des weiteren Ausbaus der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich, der Stärkung der Verkehrs- und Wirtschaftskonnektivität und der Positionierung der Organisation auf der internationalen Bühne auf der Suche nach neuen Wegen und Entwicklungspunkten.

Alle diese vielversprechenden Richtungen der Zusammenarbeit für die SCO in dieser neuen Phase ihrer historischen Entwicklung spiegeln sich in mehr als 30 konzeptionellen Programmen, Vereinbarungen und Entscheidungen wider, die während unserer Amtszeit als Leiter vorbereitet wurden.

Darüber hinaus ist der Vorsitz Usbekistans in der SOZ eine logische Fortsetzung eines aktiven und offenen außenpolitischen Kurses, den unser Land in den letzten sechs Jahren verfolgt hat. Diese Politik wird vor allem in Zentralasien, dem geografischen Kern der SCO, verkörpert, wo jetzt positive und unumkehrbare Prozesse der Stärkung von guter Nachbarschaft und Zusammenarbeit stattfinden.

Alle SCO-Mitgliedsstaaten sind unsere engsten Nachbarn, Freunde und strategischen Partner.

Der Vorsitz hat uns eine gute Gelegenheit geboten, die multilaterale Zusammenarbeit weiter zu stärken und die bilaterale Zusammenarbeit mit jedem von ihnen auszubauen sowie neue Ziele für eine noch tiefere Partnerschaft zu setzen.

Ich bin voller Zuversicht, dass es für die SCO wichtig und notwendig ist, ihre Erfolgsgeschichte mit Afghanistan zu teilen. Dieses Land ist ein integraler Bestandteil des größeren SCO-Raums. Das afghanische Volk braucht heute mehr denn je gute Nachbarn und ihre Unterstützung. Es ist unsere moralische Verpflichtung, ihnen eine helfende Hand zu reichen, ihnen wirksame Wege zur Überwindung der jahrelangen Krise anzubieten, indem sie das sozioökonomische Wachstum des Landes und seine Einbindung in regionale und globale Entwicklungsprozesse fördern.

Afghanistan hat jahrhundertelang die Rolle eines Puffers in den historischen Konfrontationen globaler und regionaler Mächte gespielt und sollte eine neue friedliche Mission zur Verbindung von Zentral- und Südasien versuchen.

Der Bau des transafghanischen Korridors könnte zu einem Symbol einer solchen für beide Seiten vorteilhaften interregionalen Zusammenarbeit werden. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir durch die Umsetzung gemeinsamer Infrastrukturprojekte wie der Eisenbahnstrecke Termez – Mazar-i-Sharif – Kabul – Peschawar nicht nur sozioökonomische Probleme, Transport- und Kommunikationsprobleme lösen, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Regionalität leisten Sicherheit.

Indem wir unsere Positionen einander näher bringen, können wir gemeinsam eine neue SCO-Agenda für ein friedlicheres, stabileres und wohlhabenderes Afghanistan entwickeln. Nur so können wir einen wirklich stabilen und nachhaltigen SCO-Raum mit unteilbarer Sicherheit schaffen.

„Samarkand Spirit“ – die Verkörperung von Zusammenarbeit, gegenseitigem Verständnis und Freundschaft

Nach einer dreijährigen Pandemiepause, die zu ernsthaften Störungen der Handels-, Wirtschafts- und Industriebeziehungen geführt hat, müssen die Länder und Völker der SCO direkt kommunizieren.

Die antike Stadt Samarkand, das Juwel der Großen Seidenstraße, ist bereit, die Führer von 14 Ländern mit neuen bahnbrechenden Vorschlägen und Initiativen willkommen zu heißen, die dem Wohl und Wohlstand der SCO und jedem ihrer Mitglieder dienen sollen.

Es besteht kein Zweifel, dass diese legendäre Stadt ein weiteres Kapitel der SCO-Erfolgsgeschichte aufschlagen wird. Das glorreiche historische Erbe von Samarkand wird dazu beitragen.

Seit vielen Jahrhunderten verbindet diese Stadt Länder von Europa bis China und verschmilzt Nord und Süd sowie Ost und West zu einem einzigen Knotenpunkt.

Historisch gesehen war Samarkand ein Schmelztiegel von Ideen und Wissen, das „Kochen“ war ein gemeinsames Ziel, besser zu leben, erfolgreicher zu sein und glücklicher zu werden. Und jeder hat gewusst, dass die freundlichen Nachbarn die Hälfte Ihres Reichtums sind, Sie selbst sind ein Segen für sie, weil Sie wissen, dass Zusammenarbeit, Handel, Schaffen, Wissenschaft, Kunst und die besten Ideen gut tun, bereichern und Völker verbinden.

Diese einzigartigen Qualitäten von Samarkand, das heute über eine moderne und sich dynamisch entwickelnde Infrastruktur verfügt, machen es zur am besten geeigneten und gefragtesten Plattform für gemeinsame Diskussionen, die nach notwendigen Antworten auf regionale und globale Herausforderungen suchen.

Die Integrität und Vernetzung der Menschheit sind derart, dass die meisten Herausforderungen nicht nur auf regionaler Ebene, sondern auch auf globaler Ebene gemeinsame Arbeit erfordern.

Aufgrund der Erfahrung unserer langjährigen gemeinsamen Arbeit sind wir zuversichtlich, dass der SCO-Gipfel in Samarkand ein Beispiel dafür geben wird, wie wir einen neuen, integrativen Dialog auf der Grundlage der Prinzipien gegenseitigen Respekts, Vertrauens und konstruktiver Zusammenarbeit zum Wohle beginnen können von gemeinsamer Sicherheit und Wohlstand.

Samarkand kann zur Plattform werden, die Staaten mit unterschiedlichen außenpolitischen Prioritäten vereinen und versöhnen kann.

Historisch gesehen wurde die Welt, auf die man von Samarkand aus blickt, eher als eins und unteilbar denn als fragmentiert angesehen. Dies ist in der Tat die Essenz des einzigartigen Phänomens des „Samarkand-Geistes“, der als Grundlage für ein grundlegend neues Format internationaler Interaktion dienen kann, auch innerhalb der Shanghai Cooperation Organization.

Der „Geist von Samarkand“ soll auf natürliche Weise den „Geist von Shanghai“ ergänzen, dank dessen sich unsere Länder vor mehr als 20 Jahren entschieden haben, eine neue und heiß begehrte Organisation zu gründen.

Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir in Samarkand Zeuge der Geburt einer neuen Etappe im Leben der SCO werden – die Zahl ihrer Mitglieder wird wachsen und ihre zukünftige Agenda wird festgelegt, und das ist von hohem Symbolwert.

Wir sind voller Optimismus und davon überzeugt, dass die Beschlüsse des bevorstehenden Gipfeltreffens der Shanghai Cooperation Organization einen realisierbaren Beitrag zur Stärkung des Dialogs, des gegenseitigen Verständnisses und der Zusammenarbeit sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene leisten werden.

