Wagenknecht hält wichtige Rede: „Sie haben nicht das Recht, Millionen Menschen ihren bescheidenen Wohlstand zu zerstören“ Den Krieg Russlands in der Ukraine nannte Wagenknecht ausdrücklich „ein Verbrechen“ (NDS)

Sie eröffnete mit der Feststellung, dass sich in Deutschland „eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe“ anbahne. Millionen Menschen hätten Angst vor der Zukunft, vor explodierenden Lebenshaltungskosten, vor „Horrorabrechnungen“ und „immer mehr auch um ihren Arbeitsplatz“. Die hohen Energiepreise seien das „Ergebnis von Politik“. Wagenknecht kritisierte die „Rückgratlosigkeit“ von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) gegenüber den „Krisenprofiteuren“ und nannte die Bundesregierung „die dümmste Regierung in Europa“.

Das größte Problem sei die „grandiose Idee“, einen „beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen“. Wenn die Bundesrepublik ein Industrieland bleiben wolle, brauche sie „leider auf absehbare Zeit auch noch russische Energie“. Wagenknecht forderte ein Ende der Sanktionen und Verhandlungen mit Russland über eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen.



Hier beginnt das Problem, wenn Sahra Wagenknecht nämlich erneut das NarrativAngriffkriegs bedient, das wir so in keiner Weise teilen:

Den Krieg Russlands in der Ukraine nannte Wagenknecht ausdrücklich „ein Verbrechen“.

Immerhin viele richtig und wichtige Argumente, weswegen wir den Beitrag der Nachdenkseiten hier teilen:

https://cutt.ly/sCFUnFG

