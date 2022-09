Putin: EU kauft russischen Dünger und verbietet Lieferung in Entwicklungsländer

LINK VIDEO HIER

In einer Stellungnahme erinnerte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag, dass „nur die Länder der Europäischen Union unsere Düngemittel kaufen können, während die Lieferung unserer Düngemittel über europäische Häfen in Entwicklungsländer weiterhin verboten ist“.

„Eine große Menge unserer Düngemittel hat sich aufgestaut, ich glaube, es sind Hunderttausende von Tonnen, die sich in einigen europäischen Häfen angestaut haben“, erklärte Putin und betonte, dass Russland bereit sei, dieses Düngemittel selbständig und kostenfrei nach Afrika, Asien und Lateinamerika zu verfrachten.

