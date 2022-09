Chinesische antirussische Aktivisten arbeiten gegen Pekings Interessen (southfront.org)

Geschrieben von Lucas Leiroz , Forscher für Sozialwissenschaften an der Rural Federal University of Rio de Janeiro; geopolitischer Berater.

In seiner diplomatischen Tradition pflegt China eine absolut souveräne Außenpolitik, die von Prinzipien wie Neutralität und Pragmatismus geprägt ist. Dieses Verhalten hat Peking dazu veranlasst, ein hohes Maß an Zusammenarbeit mit Russland zu erreichen. Die chinesische Regierung bleibt gegenüber dem Konflikt in der Ukraine neutral und weigert sich, sich an den vom Westen verhängten Sanktionen gegen Moskau zu beteiligen. Darüber hinaus scheint die chinesisch-russische bilaterale Zusammenarbeit zuzunehmen, da der Westen versucht, Russland mit seinen Zwangsmaßnahmen zu „isolieren“.

Einige oppositionelle Kräfte in China wollen dieses Szenario jedoch ändern. Chinesische Beamte, Politiker und Geschäftsleute haben eine Änderung der Haltung Pekings gefordert und das Land aufgefordert, Sanktionen gegen Russland zu verhängen und die spezielle Militäroperation in der Ukraine zu verurteilen. Obwohl diese Gruppe eine absolute Minderheit darstellt und immer noch nicht in der Lage ist, echte Veränderungen in den nationalen politischen Strukturen hervorzurufen, zeigt die Tatsache, dass es dem Westen gelungen ist, einige spezifische Sektoren der chinesischen Gesellschaft zu beeinflussen.

Kritiker der chinesischen Haltung gegenüber der Ukraine sind erwartungsgemäß politische Dissidenten und Gegner der Regierung Xi Jinping, die prowestliche Ansichten zur Außenpolitik haben und eine Diplomatie befürworten, die sich darauf konzentriert, Peking aus der Partnerschaft mit Ländern zu entfernen, die als „autoritär“ oder „anti-national“ gelten. demokratisch“ durch die Westmächte. In Erklärungen bezeichnen diese Dissidenten die russische Operation als „Invasion“, „Krieg“ oder „militärische Aggression“ und ignorieren die offizielle und angemessene Terminologie, die sowohl von Moskau als auch von Peking verwendet wird.

Unter Akademikern, Experten und Journalisten wächst auch in China das antirussische Engagement. Einige Autoren im Land stehen der chinesisch-russischen Zusammenarbeit skeptisch gegenüber und glauben, dass sich Peking von Moskau entfernen sollte, um Sanktionen des Westens zu entgehen. Dies ist zum Beispiel der Fall von Hu Wei, stellvertretender Vorsitzender des Public Policy Research Center des Beraterbüros des Staatsrates, der kürzlich den Artikel „Russisch-Ukrainischer Krieg und Chinas Wahl“ veröffentlichte, in dem er argumentierte, dass China unterbrechen sollte seine Zusammenarbeit mit Russland, um eine Eskalation des Konflikts zu verhindern.

„China sollte den Ausbruch von Weltkriegen und Atomkriegen verhindern und einen unersetzlichen Beitrag zum Weltfrieden leisten. Da Putin Russlands strategische Abschreckungskräfte ausdrücklich aufgefordert hat, in einen Zustand besonderer Kampfbereitschaft zu treten, könnte der russisch-ukrainische Krieg außer Kontrolle geraten. Eine gerechte Sache zieht viel Unterstützung an; ein Ungerechter findet wenig. Wenn Russland einen Weltkrieg oder sogar einen Atomkrieg anzettelt, riskiert es mit Sicherheit die Unruhen in der Welt. Um Chinas Rolle als verantwortungsbewusste Großmacht zu demonstrieren, kann China Putin nicht nur beistehen, sondern sollte auch konkrete Maßnahmen ergreifen, um Putins mögliche Abenteuer zu verhindern. China ist das einzige Land der Welt mit dieser Fähigkeit und muss diesen einzigartigen Vorteil voll ausschöpfen. Putins Abschied von Chinas Unterstützung wird höchstwahrscheinlich den Krieg beenden oder es zumindest nicht wagen, den Krieg zu eskalieren. Als Ergebnis,

Bei im Ausland lebenden chinesischen politischen Dissidenten ist die Situation sogar noch deutlicher. Wei Jingsheng, der in den USA ansässige Organisator der chinesischen Demokratiebewegung und einer der berühmtesten Gegner von Xi, hat beispielsweise bereits einige Erklärungen abgegeben, in denen er die Notwendigkeit betont, die Ukraine nach den Prinzipien von „Moral“ und „Gerechtigkeit“ zu verteidigen. Er verteidigt eine realistische Lösung des Konflikts, indem Kiew Gebiete an Russland abtritt, um die Feindseligkeiten zu beenden, macht aber deutlich, dass er russisches Vorgehen in dem Land nicht für legitim hält.

In Bezug auf die Wirtschaft gibt es noch mehr divergierende Positionen und Kritik an der Haltung der chinesischen Regierung. Einige Vertreter des Privatsektors des asiatischen Landes waren von den kommerziellen Auswirkungen der aktuellen Krise nicht erfreut und entschieden sich dafür, Chinas Festhalten an westlichen Maßnahmen zu verteidigen, um negative Auswirkungen auf ihr Geschäft zu verhindern.

Das Social-Media-Unternehmen TikTok zum Beispiel war eines der ersten, das Russland sanktionierte, indem es viele Profile verbot, die für Moskau-freundliches Material auf der Plattform werben, und Livestreaming-Aktivitäten russischer Benutzer stoppte. Der Schritt erfolgte als Reaktion auf die russische Gesetzgebung, die die Verwendung prowestlicher propagandistischer Begriffe wie „Invasion“ und „Krieg“ in Bezug auf die Operation in der Ukraine verbietet. Tatsächlich priorisierte TikTok die Interessen seiner westlichen Nutzer und sanktionierte Moskau, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, einen konstruktiven Dialog aufzubauen.

Einige im Ausland lebende chinesische Geschäftsleute zeichneten sich auch dadurch aus, dass sie sich einem antirussischen Aktivismus anschlossen. Dies ist der Fall von Wang Jixian, einem in Peking geborenen Geschäftsmann, der in Odessa eine IT-Firma gründete und seit Beginn der militärischen Spezialoperation ein antirussischer Blogger wurde. In seinen Videos kritisiert Wang scharf das Vorgehen Moskaus in der Ukraine und die neutrale Haltung der Xi-Regierung gegenüber dem Konflikt. Für sein Engagement hat Wang seitens der westlichen Medien starke Unterstützung und Ermutigung erfahren.

Tatsächlich verteidigen diese antirussischen chinesischen Agenten in keiner Weise die Interessen ihres eigenen Landes, wenn sie gegen Moskau arbeiten. Wie in der gemeinsamen Erklärung bestätigt, hat die Zusammenarbeit zwischen Russland und China keine Grenzen und wird nicht durch die Aktionen einiger isolierter sektiererischer Einzelpersonen und Gruppen ohne echte politische Vertretung beeinträchtigt.

China hat wie jedes andere Land seine internen Probleme, und eines davon ist das Vorhandensein politischer Tendenzen zugunsten ausländischer Interessen. Diese Trends beschränken sich jedoch auf wenige spezifische Bereiche der chinesischen Gesellschaft, in denen der Prozess der Verwestlichung akzentuiert zu sein scheint. Es gibt noch immer keine politische Kraft seitens dieser Gruppen, um wirksame Veränderungen im Land zu fordern, die die Stabilität der russisch-chinesischen Partnerschaft gewährleisten.

Allerdings muss klar sein, dass diese Gruppen gegen China selbst vorgehen, wenn sie Peking auffordern, gegen Russland Stellung zu beziehen. China, das vom Westen ebenso wie Russland als Feind betrachtet wird, könnte in keiner Weise von einem Beitritt zu den westlichen Sanktionen profitieren. Darüber hinaus wäre eine Stellungnahme respektlos gegenüber der diplomatischen Tradition des asiatischen Landes, sich nicht in auswärtige Angelegenheiten einzumischen und absolute Neutralität zu schätzen.

China tut das Richtige, wenn es wirtschaftlich mit Russland kooperiert und sich in dem Konflikt neutral verhält. Und die Aktivisten, die eine Änderung dieser Haltung fordern, handeln – bewusst oder unbewusst – gegen chinesische Interessen.

