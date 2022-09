68 Länder versammelten sich an der fernöstlichen Küste Russlands, um Moskaus wirtschaftlicher und politischer Vision für den asiatisch-pazifischen Raum zuzuhören.

Das Eastern Economic Forum (EEF) in Wladiwostok ist einer der unverzichtbaren jährlichen Meilensteine, um nicht nur mit dem komplexen Entwicklungsprozess des russischen Fernen Ostens Schritt zu halten, sondern auch wichtige Schritte für die eurasische Integration zu unternehmen.

Das aktuelle Thema in Wladiwostok spiegelt ein immens turbulentes Jahr 2022 wider und lautet „ Auf dem Weg zu einer multipolaren Welt“. Der russische Präsident Wladimir Putin selbst hat in einer kurzen Botschaft an Wirtschafts- und Regierungsteilnehmer aus 68 Nationen die Weichen gestellt:

„Das veraltete unipolare Modell wird durch eine neue Weltordnung ersetzt, die auf den Grundprinzipien von Gerechtigkeit und Gleichheit sowie der Anerkennung des Rechts jedes Staates und Volkes auf seinen eigenen souveränen Entwicklungsweg basiert. Gerade hier im asiatisch-pazifischen Raum entstehen mächtige politische und wirtschaftliche Zentren, die als treibende Kraft in diesem unumkehrbaren Prozess fungieren.“

In seiner Rede vor der EEF-Plenarsitzung wurde die Ukraine kaum erwähnt. Putins Antwort auf eine entsprechende Frage: „Ist dieses Land Teil des asiatisch-pazifischen Raums?“

Die Rede war weitgehend als ernsthafte Botschaft an den kollektiven Westen sowie an das, was der Top-Analyst Sergey Karaganov die „globale Mehrheit“ nennt, strukturiert. Unter mehreren Äusserungen sind dies möglicherweise die relevantesten:

Russland als souveräner Staat wird seine Interessen verteidigen.

Das westliche Sanktionsfieber bedroht die Welt – und Wirtschaftskrisen werden nach der Pandemie nicht verschwinden.

Das gesamte System der internationalen Beziehungen hat sich verändert. Es wird versucht, die Weltordnung aufrechtzuerhalten, indem man die Regeln ändert.

Sanktionen gegen Russland führen zur Schliessung von Unternehmen in Europa. Russland muss mit der wirtschaftlichen und technologischen Aggression aus dem Westen fertig werden.

Die Inflation bricht Rekorde in den Industrieländern. Russland rechnet mit rund 12 Prozent.

Russland hat seine Rolle bei den Getreideexporten aus der Ukraine gespielt, aber die meisten Lieferungen gingen in EU-Staaten und nicht in Entwicklungsländer.

Das „Wohl der ‚Goldenen Milliarde‘ wird ignoriert“.

Der Westen ist nicht in der Lage, Russland die Energiepreise zu diktieren.

Rubel und Yuan werden für Gaszahlungen verwendet.

Die Rolle von Asien-Pazifik hat deutlich zugenommen.

Kurz gesagt: Asien ist das neue Epizentrum des technologischen Fortschritts und der Produktivität.

Kein „Kolonisierungsobjekt“ mehr

Da es nur zwei Wochen vor einem weiteren wichtigen jährlichen Treffen stattfindet – dem Gipfeltreffen der Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Samarkand – ist es kein Wunder, dass sich einige der wichtigsten Diskussionen beim EEF um die zunehmende wirtschaftliche Interpolation zwischen der SCO und der Association of Southeast Asian Nations drehen (ASEAN).

Dieses Thema ist ebenso entscheidend wie die Entwicklung der russischen Arktis: Mit 41 Prozent des Gesamtterritoriums ist dies die größte Ressourcenbasis der Föderation, die sich über neun Regionen erstreckt und die größte Sonderwirtschaftszone (SEZ) der Erde umfasst, die miteinander verbunden ist zum Freihafen Wladiwostok. Die Arktis wird über mehrere strategisch wichtige Projekte entwickelt, die Mineralien, Energie, Wasser und biologische natürliche Ressourcen verarbeiten.

Da passt es perfekt, dass Österreichs ehemalige Außenministerin Karin Kneissel, die sich selbst als „leidenschaftliche Historikerin“ bezeichnet, über ihre Faszination darüber scherzt, wie Russland und seine asiatischen Partner die Entwicklung des Nordmeerroute angehen: „Einer meiner Lieblingsausdrücke ist dass Fluggesellschaften und Pipelines nach Osten ziehen. Und das sage ich seit zwanzig Jahren.“

Inmitten einer Fülle von Gesprächsrunden , die alles von der Macht des Territoriums über Lieferketten und globale Bildung bis hin zu den „drei Walen“ (Wissenschaft, Natur, Mensch) untersuchten, konzentrierte sich die wohl wichtigste Diskussion an diesem Dienstag auf dem Forum auf die Rolle der SCO.

Neben den derzeitigen Vollmitgliedern – Russland, China, Indien, Pakistan, vier Zentralasiaten (Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan) sowie dem jüngsten Beitritt des Iran – wollen nicht weniger als 11 weitere Nationen beitreten, von Beobachter-Afghanistan bis zum Dialog Partner Türkei.

Grigory Logvinov, der stellvertretende Generalsekretär der SCO, betonte, dass das wirtschaftliche, politische und wissenschaftliche Potenzial der Akteure, die den „Schwerpunkt“ Asiens bilden – über ein Viertel des weltweiten BIP, 50 Prozent der Weltbevölkerung – noch nicht vollständig ausgeschöpft worden sei.

Kirill Barsky vom Moskauer Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen erklärte, inwiefern die SCO laut ihrer Charta tatsächlich das Modell der Multipolarität ist, verglichen mit dem Hintergrund der vom Westen eingeleiteten „zerstörerischen Prozesse“.

Und das führt zur Wirtschaftsagenda im eurasischen Integrationsfortschritt, wobei die von Russland geführte Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU) als wichtigster Partner der SCO konfiguriert ist.

Barsky bezeichnet die SCO als „die eurasische Kernstruktur, die innerhalb eines Netzwerks von Partnerorganisationen die Agenda von Groß-Eurasien bildet“. Hier kommt die Bedeutung der Zusammenarbeit mit ASEAN ins Spiel.

Barsky konnte nicht umhin, Mackinder, Spykman und Brzezinski zu zitieren – die Eurasien „als ein Objekt betrachteten, das nach den Wünschen westlicher Staaten behandelt werden muss, auf den Kontinent beschränkt, fern von den Meeresküsten, damit die westliche Welt in einer globalen Konfrontation dominieren kann. Die SCO, wie sie sich entwickelt hat, kann über diese negativen Konzepte triumphieren.“

Und hier treffen wir auf einen Begriff, der von Teheran bis Wladiwostok weit verbreitet ist:

Eurasien nicht mehr als „Kolonisierungsobjekt des ‚zivilisierten Europas‘, sondern wieder als Akteur der Weltpolitik“.

„Indien will ein 21. Asiatisches Jahrhundert“

Sun Zuangnzhi von der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften (CASS) erläuterte Chinas Interesse an der SCO. Er konzentrierte sich auf Errungenschaften: In den 21 Jahren seit seiner Gründung entwickelte sich ein Mechanismus zur Herstellung von Sicherheit zwischen China, Russland und zentralasiatischen Staaten zu „mehrstufigen, multisektoralen Kooperationsmechanismen“.

Anstatt „zu einem politischen Instrument zu werden“, sollte die SCO ihre Rolle als Dialogforum für Staaten mit einer schwierigen Konfliktgeschichte nutzen – „Interaktionen sind manchmal schwierig“ – und sich auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit konzentrieren „bei Gesundheit, Energie, Ernährungssicherheit, Armutsbekämpfung“.

Rashid Alimov, ein ehemaliger SCO-Generalsekretär und jetzt Professor am Taihe-Institut, betonte die „hohen Erwartungen“ der zentralasiatischen Nationen, dem Kern der Organisation. Die ursprüngliche Idee bleibt – ausgehend von der Unteilbarkeit der Sicherheit auf überregionaler Ebene in Eurasien.

Nun, wir alle wissen, wie die USA und die NATO reagierten, als Russland Ende letzten Jahres einen ernsthaften Dialog über die „Unteilbarkeit der Sicherheit“ vorschlug.

Da Zentralasien keinen Zugang zum Meer hat, ist es unvermeidlich, wie Alimov betonte, dass die Außenpolitik Usbekistans die Beteiligung am beschleunigten Handel innerhalb der SCO bevorzugt. Russland und China mögen die führenden Investoren sein, und jetzt „spielt auch der Iran eine wichtige Rolle. Über 1.200 iranische Unternehmen arbeiten in Zentralasien.“

Die Konnektivität muss wieder zunehmen: „Die Weltbank bewertet Zentralasien als eine der am wenigsten vernetzten Volkswirtschaften der Welt.“

Sergey Storchak von der russischen Bank VEB erläuterte die Arbeitsweise des „SCO Interbank Consortium“. Partner haben „eine Kreditlinie der Bank of China“ in Anspruch genommen und wollen einen Deal mit Usbekistan unterzeichnen. Das SCO-Interbankenkonsortium wird turnusmäßig von den Indern geleitet – und sie wollen dies noch weiter verstärken. Beim bevorstehenden Gipfeltreffen in Samarkand erwartet Storchak einen Fahrplan für den Übergang zur Verwendung nationaler Währungen im regionalen Handel.

Kumar Rajan von der School of International Studies der Jawaharlal Nehru University artikulierte die indische Position. Er kam gleich zur Sache: „Indien will ein 21. Asiatisches Jahrhundert“. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Indien und China ist notwendig. Sie können das asiatische Jahrhundert verwirklichen.“

Rajan bemerkte, dass Indien die SCO nicht als Bündnis sehe, sondern sich der Entwicklung und politischen Stabilität Eurasiens verschrieben habe.

Er machte den entscheidenden Punkt über die Konnektivität rund um Indien „die Zusammenarbeit mit Russland und Zentralasien mit dem INSTC“ – dem Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor und einem seiner wichtigsten Knotenpunkte, dem Hafen von Chabahar im Iran: „Indien hat keine direkte physische Konnektivität mit Zentralasien. Am INSTC ist eine iranische Reederei mit 300 Schiffen beteiligt, die eine Verbindung nach Mumbai herstellt. Präsident Putin bezog sich bei dem [jüngsten] Kaspischen Treffen direkt auf den INSTC.“

Entscheidend ist, dass Indien nicht nur das russische Konzept der Greater Eurasia Partnership unterstützt, sondern sich auch für den Abschluss eines Freihandelsabkommens mit der EAWU engagiert: Premierminister Narendra Modi kam übrigens letztes Jahr zum Wladiwostok-Forum.

In all den oben genannten nuancierten Interventionen sind einige Themen konstant. Nach der Afghanistan-Katastrophe und dem Ende der dortigen US-Besatzung kann die stabilisierende Rolle der SCO gar nicht genug betont werden. Ein ehrgeiziger Fahrplan für die Zusammenarbeit ist ein Muss – und dies wird wahrscheinlich auf dem Samarkand-Gipfel genehmigt. Alle Akteure werden schrittweise auf den Handel mit bilateralen Währungen umstellen. Und die Schaffung von Transitkorridoren führt zu einer fortschreitenden Integration nationaler Transitsysteme.

Es werde Licht

Ein wichtiger runder Tisch zum „Tor zu einer multipolaren Welt“ erweiterte die Rolle der SCO und skizzierte, dass die meisten asiatischen Nationen nach dem Beginn der Special Military Operation (SMO) in der Ukraine „freundlich“ oder „wohlwollend neutral“ sind, wenn es um Russland geht .

Die Möglichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit in Eurasien bleiben also praktisch unbegrenzt. Die Komplementarität der Volkswirtschaften ist der Hauptfaktor. Das würde unter anderem dazu führen, dass der Ferne Osten Russlands als multipolares Drehkreuz bis in die 2030er Jahre zum „Russlands Tor zu Asien“ wird.

Wang Wen vom Chongyang Institute for Financial Studies betonte die Notwendigkeit für Russland, China wiederzuentdecken – „gegenseitiges Vertrauen in der Mittel- und Elitenebene“ zu finden. Gleichzeitig gibt es eine Art globalen Ansturm auf den BRICS-Beitritt, von Saudi-Arabien und Iran bis Afghanistan und Argentinien:

„Das bedeutet ein neues Zivilisationsmodell für Schwellenländer wie China und Argentinien, weil sie friedlich aufsteigen wollen (…) Ich glaube, wir befinden uns im neuen Zivilisationszeitalter.“

BK Sharma von der United Service Institution of India kam auf Spykman zurück, der die Nation als Randlandstaat einordnete, und erklärte dies gelte icht mehr: Indien hat jetzt mehrere Strategien, von der Verbindung mit Zentralasien bis zur „Act East“-Politik. Insgesamt ist es ein Einsatz für Eurasien, da Indien „nicht wettbewerbsfähig ist und sich diversifizieren muss, um mit logistischer Hilfe von Russland einen besseren Zugang zu Eurasien zu erhalten.“

Sharma betont, wie Indien dies SCO, BRICS und RICs sehr ernst nimmt, während es sieht, dass Russland „eine wichtige Rolle im Indischen Ozean“ spielt. Er nuanciert die indo-pazifische Perspektive: Indien will Quad nicht als Militärbündnis, sondern bevorzugt „Interdependenz und Komplementarität zwischen Indien, Russland und China“.

Alle diese Diskussionen sind mit den beiden übergreifenden Themen mehrerer Wladiwostok-Rundtischgespräche verbunden: Energie und die Entwicklung der natürlichen Ressourcen der Arktis.

Pavel Sorokin, Russlands erster stellvertretender Energieminister, wies die Vorstellung eines Sturms oder Taifuns auf den Energiemärkten zurück: „Es ist weit entfernt von einem natürlichen Prozess. Es ist eine menschengemachte Situation.“ Im Gegensatz dazu wird die russische Wirtschaft von den meisten Analysten so gesehen, als würde sie langsam aber sicher ihre Zukunft in der Zusammenarbeit zwischen Arktis und Asien gestalten – einschließlich beispielsweise der Schaffung einer ausgeklügelten Umschlaginfrastruktur für verflüssigtes Erdgas (LNG).

Energieminister Nikolay Shulginov stellte sicher, dass Russland seine Gasproduktion angesichts des Anstiegs der LNG-Lieferungen und des Baus von Power of Siberia-2 nach China tatsächlich erhöhen wird: „Wir werden nicht nur die Pipelinekapazität erhöhen, sondern auch die LNG-Produktion ausbauen : Es verfügt über Mobilität und hervorragende Kunden auf dem Weltmarkt.“

Auf der Nordmeerroute liegt der Schwerpunkt auf dem Aufbau einer leistungsfähigen, modernen Eisbrecherflotte – auch nuklear. Gadzhimagomed Guseynov, Erster stellvertretender Minister für die Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis, ist unnachgiebig: „Russland muss die Nordmeerroute zu einer nachhaltigen und wichtigen Transitroute machen.“

Es gibt einen langfristigen Plan bis 2035, um eine Infrastruktur für eine sichere Schifffahrt zu schaffen, indem Schritt für Schritt den „Best Practices der Arktis“ gefolgt wird. NOVATEK hat laut seinem stellvertretenden Vorsitzenden Evgeniy Ambrosov in den letzten Jahren nicht weniger als eine Revolution in Bezug auf die arktische Navigation und den Schiffbau durchgeführt.

Kniessel, die ehemalige österreichische Ministerin, erinnerte daran, dass sie bei ihren Diskussionen in der Europapolitik (sie lebt jetzt im Libanon) immer das große geopolitische Bild verfehlte: „Ich schrieb über die Transformation vom Atlantik zum Pazifik. Fluggesellschaften, Pipelines und Wasserstraßen bewegen sich nach Osten. Der Ferne Osten ist eigentlich das pazifische Russland.“

Was auch immer die Atlantiker darüber denken mögen, das letzte Wort könnte im Moment Witali Markelow vom Aufsichtsrat von Gazprom gehören: Russland ist bereit für den Winter. Überall wird es Wärme und Licht geben.“

