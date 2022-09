Alles.Scheizse – Frieren gegen Putin

Unsere Rede beim UZ-Pressefest der DKP am 27.08.2022 auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin

Liebe Putin-Nazis, Verräter des NATO-Endsiegs und strukturell islambolschewistische Steinzeit-Antiimperialisten! Wir sind Alois Knedlhuber und Hansi Obergnaudlwanger, das deutsch-transatlantische, also ideologiekritische Rap-Duo ALLES.SCHEIZSE.

Zusammen mit dem Veganow-Bataillon sind wir CULCHA BANDERA, und das war unser Song „Slava Ukraini“ – ein kleiner Sommerhit, dessen warme Gedanken hoffentlich die kommende Zeit überbrücken.

Aber wir sind hier nicht nur zum Spaß.

Der Dreck unter dem Fingernagel eines aufrechten Patrioten, der ein Gewerkschaftshaus für den Frieden anzündet, ist mehr wert als der gesamte schäbige Lumpenpazifismus dieser undeutschen Veranstaltung hier. Euch scheint nicht klar zu sein, dass seit dem 24. Februar 2022 der Endkampf zwischen Gut und Böse in der Ukraine tobt. Der russische Giftkrake hat einen wahnhaften Vernichtungskrieg gegen den freien Westen begonnen und mal wieder das Völkerrecht gebrochen. Wir hingegen kämpfen von Gaza bis Irak für Aufklärung und Demokratie – genau wie unsere Freunde in Ankara oder Saudi-Arabien.

In der Ukraine werden die Werte verteidigt, die den liberalen Westen und das bürgerliche Glücksversprechen heute auszeichnen: Das Menschenrecht auf NATO-Osterweiterung, Pushbacks an den Grenzen der EU, Regime Changes mit militanten Reaktionären, das Verbot kommunistischer Parteien oder die Einschränkung von Gewerkschaftsarbeit. Wollt ihr diese Errungenschaften etwa sabotieren mit eurer friedensbewegten Gutmenschelei und eurer antiimperialistischen Bambimoral?!

Wer heute für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit einsteht, der muss sich klipp und klar zur NATO bekennen. Wer tendenziell der Möglichkeit einer Idee Raum zu geben versucht, in der der Freiheitskampf der Ukraine zu einem geopolitischen Stellvertreterkrieg zweier imperialer Blöcke radikal verharmlost wird, ist vergiftet von der zersetzenden Russenpropaganda! Denn dort kämpfen verblendete, barbarische Horden gegen aufrechte Demokraten. Die Ukrainer sind nicht Flüchtlinge in Moria oder irgendwelche „Palästinenser“ – sondern richtige Menschen, denen Grundrechte und das Recht auf Widerstand zustehen!

Es ist ganz klar, meine Damen und Herren, wenn Sie in Moskau einsteigen, dann sind Sie in 10 Minuten in Pjöngjang – weil das ja klar ist. Somit wächst die kommunistische Gefahr näher an Deutschland heran. Und obwohl wir seit Monaten Waffen liefern, Sanktionen verhängen und historische Aufrüstungsprogramme durchwinken, ist der Feind noch immer nicht zur Deeskalation bereit. Die Sache ist also klar: Wer den Frieden sucht, bereite den Krieg vor. Das Sterben beendet man durch Gepard-Panzer und schwere Waffen, und Kriege verhindern wir, indem wir sie gewinnen. Dazu verpflichtet uns auch unsere Geschichte. Gerade wir als Deutsche sind verpflichtet, Putins Raketenholocaust zu stoppen. Selenskyi ist schließlich Jude, also ist Putin Hitler und die, die ihn bekämpfen, Antifaschisten – zum Beispiel die wehrhaften Demokraten des ASOW-Bataillons.

Die Russen werden den Frieden erst bekommen, wenn Sie ihre Kinder mehr lieben als sie uns hassen. Wir Deutschen sind noch immer die stärkste Oppositionskraft in Russland! Nicht obwohl, sondern gerade weil wir den Vogelschiss – pardon: das „Unternehmen Barbarossa“ – verbrochen haben, müssen wir dafür Sorge tragen, dass der Iwan und sein Blitzkrieg nun schnell gestoppt werden.

Nicht gegen, sondern mit der NATO führt die Volksgemeinschaft zum Sieg. Nie wieder Russland! Im Gegensatz zu naiven Friedensfreunden und Parteigängern des Marxismus-Putinismus wie euch haben das auch Teile der Linken mittlerweile begriffen: Was eure Genossen in der Ukraine brauchen, sind nicht Verhandlungslösungen, sondern Waffen. Alle sagen das. Zusammen mit den militanten Awareness-Teams der interventionistischen Rechten in der Ukraine und anderen Jungle-World-Lesern kämpfen sie gegen die Privilegien der Russen und das „Westsplaining“ durch querdenkende Sozialprotestler wie euch.

Hört endlich den Betroffenen zu, die wir ausgewählt zu Wort kommen lassen, damit sie sagen was wir von ihren hören wollen! Also lasst uns im Herbst gemeinsam für den freien Westen und Deutschland frieren. Wer gegen Inflation und Gaspreise auf die Straße geht, ist die fünfte Kolonne Moskaus und Faschist. Und Faschisten sind bekanntlich Verbrecher – und zwar überall, außer in der Westukraine! In diesem Sinne: Wer Deutschland beheizt, soll Deutschland verlassen! Lasst uns ein Zeichen setzen und den Rosa-Luxemburg-Platz umbenennen zum Annalena-Bandera-Platz! Sprengt das Thälmann-Denkmal – denn auch Thälmann war irgendwie für Russland! Und jetzt alle zusammen: Frieren gegen Putin!

