Eine Analyse von Alexander Nepogodin

In der Ukraine braut sich ein Komplott zusammen. Während die Medien über Verschwörungen zum Sturz von Wladimir Selenskij spekulieren, wird dieser nicht bereit sein, seine Macht einfach so abzugeben. Hinter diesen potenziellen Machenschaften sollen Neid und Missgunst stecken.



Während die Kämpfe im Osten der Ukraine weitergehen, scheint Präsident Wladimir Selenskij entschlossen, seine Macht zu festigen. Dies als Teil eines Prozesses, der lange vor der russischen Militäroffensive in Gang gesetzt wurde.



Das vom Westen unterstützte Staatsoberhaupt hat seine Kritiker zum Schweigen gebracht und ist hart gegen die politische Opposition im Lande vorgegangen. Darüber hinaus säuberte er die politische Arena von angeblich „illoyalen“ Zeitgenossen, die bis vor Kurzem noch als enge Verbündete und Weggefährten galten. Zum Beispiel wurden vor nicht allzu langer Zeit die Generalstaatsanwältin Irina Wenediktowa und der Leiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes Ivan Bakanow, ein Jugendfreund von Selenskij, beide von ihren Posten entlassen. Trotzdem scheint es, dass der Präsident weiterhin sehr anfällig für politische Intrigen aus den Reihen der Eliten des Landes ist.



Angesichts der jüngsten Entwicklungen behaupten sowohl westliche als auch ukrainische Medien, dass die Militärführung in Kiew mit der aktuellen Lage im Land unzufrieden sei. Medien haben sogar einen möglichen Nachfolger des „ukrainischen Churchills“ benannt, wie Selenskij manchmal genannt wird – namentlich den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Generalmajor Walerij Saluschnyj. Selenskij selbst wies diese Behauptungen als Spekulationen zurück und bezeichnete sie als einen Versuch, feindseligen Narrativen Auftrieb zu geben, um damit „das Boot ins Wanken zu bringen“.



RT untersucht im folgenden Text die Gründe für die eskalierenden Spannungen zwischen Selenskij und Saluschnyj und erklärt, warum die Ukraine auf eine Diktatur abzudriften scheint.

Hier: https://pressefreiheit.rtde.tech/international/148344-wie-sicher-sitzt-vom-westen-unterstuetze-praesident-ukraine-sattel/

