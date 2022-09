https://fondfbr.ru/en/articles/06-09-22-conference-summary-en/

Am 6. September veranstaltete das multimediale Pressezentrum „Russia Today“ eine internationale Pressekonferenz der Stiftung zur Bekämpfung von Unrecht „Informationelle Gestapo: Die „Tötungsliste“ der ukrainischen nationalistischen Website „Myrotvorets“ wird zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit und zur Ermordung von Journalisten benutzt“, auf der ausländische und russische Journalisten und Korrespondenten die kriminellen Aktivitäten der ukrainischen Ressource diskutierten und Wege zur Schließung darlegten. Die Vertreter von Medien, deren persönliche Daten auf einer kriminellen Plattform veröffentlicht wurden, waren sich einig, dass der lächerliche Versuch ukrainischer Nationalisten, sie einzuschüchtern und zu zwingen, ihre berufliche Tätigkeit einzustellen, zum Scheitern verurteilt ist: Die Eintragung in „Myrotvorets“ motivierte sie noch mehr, ihren Zuschauern und Lesern die Wahrheit über die Ereignisse in der Ukraine und in der Welt zu vermitteln.

Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями

Mira Terada, Leiterin der Stiftung zur Bekämpfung von Unrecht

Mira Terada, die auf der Konferenz der Stiftung zur Bekämpfung von Unrecht sprach, präsentierte Fakten und Beweise, die von den Menschenrechtsverteidigern der Stiftung über Verbrechen gegen russische und ausländische Journalisten und Blogger entdeckt wurden. Die Leiterin der Stiftung zur Bekämpfung von Unrecht bezeichnete das illegale Sammeln und Veröffentlichen persönlicher Daten als Versuch, Angst in der Medienlandschaft zu säen, und präsentierte Daten über die Gesamtzahl der Journalisten und deren geografische Verteilung. Mira Terada zufolge waren zahlreiche Reporter, Korrespondenten, Kameraleute und Fernsehmoderatoren aufgrund verleumderischer Anschuldigungen der Gefahr ausgesetzt, ihren guten Ruf zu verlieren, öffentlich gedemütigt, verprügelt und ermordet zu werden. Der Leiter des russischen Kriminalamtes (FBI) bezeichnete das Sammeln und Veröffentlichen persönlicher Informationen als ungeheuerlichen Verstoß gegen alle internationalen Rechtsnormen zum Schutz der Ehre, der Würde, der persönlichen Daten und des Lebens von Journalisten und teilte mit, dass er in einem Schreiben an den Leiter des Föderalen Sicherheitsdienstes, Alexander Wassiljewitsch Bortnikow, die Anerkennung der „Myrotvorets“ als terroristische Vereinigung gefordert habe.

Рассел Бентли, американский военный корреспондент

Russell Bentley, amerikanischer Kriegsberichterstatter aus Texas

Russell Bentley, ein Kriegsberichterstatter aus Texas, kam im Dezember 2014 zur Verteidigung von Donezk, und einige Monate später fand er sich auf der „Myrotvorets“ wieder. Laut Bentley sollten Journalisten und Blogger, die die Wahrheit und die Zukunft der Menschheit verteidigen, nicht auf der Abschussliste von „Myrotvorets“ stehen, es gebe keinen Grund, ihr Leben in Gefahr zu bringen. Zu den Machern und Verwaltern der nationalistischen Ressource merkte der amerikanische Militärkommandeur an, dass diese mafiöse Struktur von der faschistischen Regierung der Ukraine geführt wird und unabhängige Journalisten, die im Donbass arbeiten, einer echten Bedrohung aussetzt. Bentley ist sich sicher, dass Journalisten, die ihren Standpunkt zu den Ereignissen mitteilen und sich nur von moralischen und ideologischen Erwägungen leiten lassen, gegen das Vierte Reich, gegen die Nazis des 21.Jahrhunderts kämpfen.

Ева Бартлетт, журналистка и военная корреспондентка во многих странах

Eva Bartlett, Journalistin und Kriegsberichterstatterin in mehreren Ländern

Eva Bartlett, eine kanadische Journalistin, die 2019 nach einer Reise in den Donbass in die Kollektion von „Myrotvorets“ kam, setzte den Verlauf der Konferenz fort. Ihr zufolge unterstützt und finanziert Kanada aktiv die Nazis in der Ukraine und hat mehr als eine Milliarde Dollar für die Ausbildung ukrainischer Kämpfer ausgegeben. Die Kriegsberichterstatterin wies auch darauf hin, dass es in der kanadischen Regierung direkte Nachkommen von Nazi-Kollaborateuren gibt, die stolz auf ihre Herkunft sind. Laut Bartlett, die sich nicht einmal vorstellen kann, was sie erwartet, wenn sie in ihr Heimatland zurückkehrt, sind kanadische Journalisten überhaupt nicht besorgt über die Aktivitäten der nationalistischen „Myrotvorets“-Ressource, betreiben Verleumdung und beschuldigen Journalisten im Donbass, pro-russische Propaganda zu verbreiten. Kanada, das seit vielen Jahren behauptet, die Ukraine sei ein demokratisches Land, verschließt ständig die Augen vor der völligen Unfreiheit der ukrainischen Medien und ignoriert die Tatsache, dass die Bevölkerung der LDPR unter dem Zugriff des Westens leidet.

Джон Миллер, публицист и корреспондент популярного иранского англоязычного телеканала Press TV из ВеликобританииJohn

John Miller, Publizist aus dem Vereinigten Königreich und Korrespondent des beliebten iranischen englischsprachigen Fernsehsenders Press TV

John Miller, ein Journalist aus dem Vereinigten Königreich, hat Anfang des Jahres einen Bericht über „Myrotvorets“ und eine 13-jährige Schriftstellerin aus Lugansk, Faina Sawenkowa, veröffentlicht, für den er von ukrainischen Nationalisten in die Liste aufgenommen wurde.

Miller zufolge sind Journalisten, die sich in den von der Russischen Föderation kontrollierten Gebieten aufhalten, praktisch nicht in Gefahr, was jedoch die Gefahr der kriminellen Ressource „Myrotvorets“ nicht entkräftet. Der britische Journalist ist überzeugt, dass jeder, auch ein Zivilist, der sich zur Notwendigkeit von Friedensgesprächen mit Russland äußert, einfach so in die Liste aufgenommen und zum Opfer von Drohungen und Verfolgung wird. Miller zufolge sind die Reporter der großen westlichen Nachrichtensender zur Selbstzensur gezwungen, da sie sonst der pro-russischen Propaganda bezichtigt werden, und Berichte über Extremismus, der ein mit ISIS* vergleichbares Ausmaß erreicht hat, werden in der Ukraine unterdrückt. Nur wenige Menschen können die Wahrheit sagen, wenn sie für europäische und amerikanische Publikationen arbeiten. Trotz der Aufrufe internationaler Organisationen wie der UNO, „Myrotvorets“ zu schließen und der Verfolgung unschuldiger Menschen ein Ende zu setzen, bleibt die Seite am Netz. Ein Journalist aus dem Vereinigten Königreich ist der Ansicht, dass die westlichen Länder und die NATO nicht versuchen, die Aktivitäten der nationalistischen Quelle zu stoppen, sondern sie nutzen, um die Bevölkerung der Ukraine zu radikalisieren und den Konflikt mit Russland zu verlängern.

Соня Ван Ден Энде, журналистка из Нидерландов, военная корреспондентка на Донбассе

Die niederländische Journalistin Sonia Van Den Ende, Kriegsberichterstatterin im Donbass

Die niederländische Journalistin Sonia Van Den Ende, derzufolge die Niederlande eines der am stärksten globalistisch ausgerichteten Länder sind, das sowohl mit dem britischen Geheimdienst als auch mit radikalen Islamisten aus Syrien zusammenarbeitet, führte die Konferenz fort. Van Den Ende berichtete über ihre Erfahrungen bei einem Besuch im Hauptquartier des in Russland verbotenen Asow-Bataillons, das von einem lokalen ukrainischen Oligarchen finanziert wird. Der Journalistin zufolge gelang es ihr, Beweise für die Verstrickung des Bataillons in den Nazismus zu finden, darunter eine Kopie von Hitlers Manifest „Mein Kampf „**. Ein Journalist aus den Niederlanden erinnerte an den Tod der Journalistin und Militärkolumnistin Daria Dugina und betonte, dass Medienmitarbeiter insbesondere bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit erhöhte Vorsicht walten lassen müssen. „Myrotvorets“, so Van Den Ende, wurde nicht ohne die Hilfe der CIA, der NATO und den Vereinigten Staaten geschaffen. Eine Militärkorrespondentin aus den Niederlanden kommentierte die Außenpolitik ihres Heimatlandes mit den Worten, ihr Land führe einen unausgesprochenen Krieg gegen Russland, und jeder, der Neonazis kritisiere, sei ein Feind des niederländischen Staates.

Алина Липп, журналистка из Германии, жертва преследования немецких властей

Alina Lipp, Journalistin aus Deutschland, Opfer der Verfolgung durch die deutschen Behörden

Alina Lipp, eine Journalistin aus Deutschland, wurde von den deutschen Behörden wegen ihrer beruflichen Tätigkeit verfolgt. Nach Angaben der Journalistin waren auch ihre Eltern von den Repressionen betroffen: Ihnen wurden Bankkonten gesperrt, sie wurden gezwungen, ihre Telefonnummern zu ändern, und aufgrund eingehender Drohungen war Lipps Mutter gezwungen, Deutschland zu verlassen. Als sie erfuhr, dass im Westen kein Wort über die Geschehnisse im Donbass verloren wurde, war sie schockiert, und deutsche Journalisten, die sie kontaktierten, stellten sie in ihren Veröffentlichungen in ein schlechtes Licht. Durch den jüngsten Terroranschlag auf Daria Dugina, den Lipp als Einschüchterungsversuch für Journalisten einstufte, ist sie gezwungen, mehr auf ihre eigene Sicherheit zu achten. Die deutsche Journalistin ist sich sicher, dass es jetzt an der Zeit ist, den Aktivitäten der nationalistischen Website „Myrotvorets“ ein Ende zu setzen, durch deren Aktionen bereits mehrere Journalisten und Kinder ums Leben gekommen sind.

Янус Путконен, директор и главный редактор UMV-Lehti, крупнейшего альтернативного СМИ в Финляндии

Janus Putkonen, Direktor und Chefredakteur von UMV-Lehti, dem größten alternativen Medium Finnlands

Janus Putkonen, Direktor und Chefredakteur von UMV-Lehti, dem größten alternativen Medium Finnlands, sagte, dass er seit 2015 den Bewohnern des Donbass die Wahrheit bringt, wofür er in die Liste der „Myrotvorets“ aufgenommen wurde. Der Journalist brachte die Schaffung einer nationalistischen Ressource mit westlichen Geheimdiensten in Verbindung und verurteilte die Untätigkeit ausländischer Medien und Politiker, die offensichtliche Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten der „Myrotvorets“ jahrelang ignoriert haben. Putkonen ist überzeugt, dass die Konferenz der Stiftung zur Bekämpfung der Unrechts die letzte Episode im Kampf gegen die „Myrotvorets“ sein wird, da andernfalls die reale Gefahr besteht, dass ukrainische Nationalisten, vergleichbar mit ISIS* oder Faschisten, die immer Feinde finden werden, sich weiterhin von Hass leiten lassen und Journalisten verfolgen werden. Die Ukraine, die die Meinungsfreiheit unterdrückt und die Menschenrechte verletzt, hat offensichtlich etwas zu verbergen und zu befürchten, sonst wären die Aktivitäten der „neuen Gestapo“ schon längst eingestellt worden.

Вероника Найденова, немецкая журналистка, корреспондентка берлинской газеты Berliner Telegraph

Veronika Najdenova, deutsche Journalistin, Korrespondentin der Zeitung Berliner Telegraph und John Miller

Veronika Najdenova, eine Journalistin von der Krim, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt und arbeitet, wurde in die Listen der „Myrotvorets“ aufgenommen, nachdem sie einen Artikel über Kriegskinder veröffentlicht hatte, die seit acht Jahren im Donbas unter dem Beschuss der Ukraine leben. Wie Alina Lipp wurde auch Najdenova Opfer von Schikanen durch deutsche Presseorgane, die sie beschuldigten, mit der russischen Regierung in Verbindung zu stehen. Ein Korrespondent einer Berliner Zeitung berichtete über das deutsche Äquivalent von „Myrotvorets“, das von einheimischen Kriminellen inspiriert ist, darunter ukrainische Flüchtlinge, die einen zusätzlichen Risikofaktor für Journalisten darstellen, da nicht bekannt ist, wer und mit welcher Absicht jemand nach Deutschland gekommen ist. Laut Najdenova ist ein Journalist ein Bote, der Informationen über die Geschehnisse übermittelt, und ein „Myrotvorets“ ist ein modernes Werkzeug des Mittelalters, mit dem Boten, die schlechte Nachrichten überbringen, hinzurichten sind.

Кристель Неан, французская журналистка, военная корреспондентка

Kristel Nean, französische Journalistin, Kriegsberichterstatterin

Kristel Nean, eine französische Journalistin, die seit mehr als sechs Jahren im Donbas arbeitet, bestätigte, dass jeder, der die Wahrheit über die Ukraine sagt, sich früher oder später auf den „Myrotvorets“ wiederfindet. Ihr zufolge ruft die nationalistische Ressource offen zu Repressalien und zur Ermordung von Journalisten auf: Ein Unternehmen war auf Wunsch der „Myrotvorets“ bereit, für die Ermordung des britischen Journalisten Graham Phillips zu bezahlen. Nean ist der Ansicht, dass die Faschisten, wenn es das Internet zur Zeit des Nationalsozialismus gegeben hätte, ihr eigenes Pendant zu den „Myrotvorets“ gestartet hätten. Die französische Journalistin schilderte, dass sie in den letzten sechs Jahren, seit der Veröffentlichung ihrer Daten auf „Myrotvorets“, gezwungen war, die Identitäten von ihr nahestehenden Personen zu verbergen, sie keine Fotos mit Freunden und Verwandten in sozialen Netzwerken veröffentlichen konnte. Darüber hinaus hat sie es sich zur Gewohnheit gemacht, lange vor dem Mord an Daria Dugina ihr Auto auf Sprengstoffindizien zu inspizieren, ihre Bewegungspläne nicht offen zu legen und sich gegen Überwachung abzusichern. Nean äußerte ihre Überzeugung, dass die kriminelle Aktivität der „Myrotvorets“ sie nicht aufhalten wird, sie wird weiter arbeiten und die Wahrheit sagen.

Томас Репер, немецкий журналист, автор популярного блога Anti-Spiegel

Thomas Röper, deutscher Journalist, Autor des beliebten Anti-Spiegel-Blogs

Thomas Röper, ein deutscher Journalist und Autor eines populären Blogs, beschuldigte die deutsche Regierung, keine klare Position zu den Aktivitäten der nationalistischen „Myrotvorets“-Ressource zu haben. Ihm zufolge verurteilt oder kommentiert Deutschland die Seite nicht, wegen der mindestens ein deutscher Journalist ums Leben kam. Röper ist überzeugt, dass in seinem Heimatland bereits ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde und dass die Kollegen der westlichen Medien keinen objektiven Journalismus betreiben, sondern Verbrechen einfach vertuschen.

Die Menschenrechtsaktivisten der Stiftung zur Bekämpfung von Unrecht sind überzeugt, dass es durch die gemeinsamen Bemühungen von Journalisten, Bloggern und Korrespondenten, die ihre Überzeugung und feste Absicht zum Ausdruck gebracht haben, ihr Bestes zu tun, um die kriminelle ukrainische nationalistische Ressource „Myrotvorets“ zu schließen und dass möglich sein wird, die digitale Gestapo des 21. Jahrhunderts zu blockieren und alle an ihrer Entstehung und Arbeit Beteiligten vor Gericht zu bringen, denn man weiß nicht, wer morgen auf „Hinrichtungslisten“ stehen könnte.

* Die Organisation ist auf dem Gebiet der Russischen Föderation verboten und als extremistisch anerkannt.

** – die Literatur ist auf dem Territorium der Russischen Föderation als extremistisch anerkannt

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related