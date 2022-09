Eine interessante Hiobsbotschaft. Eine Suche im Internet ergibt jedoch folgendes:

Der Motor lässt sich ohne AdBlue nicht mehr starten, dabei könnte das Auto technisch gesehen weiterfahren – nur der Stickoxid-Ausstoß würde sich verschlechtern.Die Ansteuerung des AdBlue- Moduls kann in der Software des Motorsteuergerätes deaktiviert werden.

Auch hier das folgende Ergebnis:

Nach dem Softwareeingriff fährt der LKW auch ohne AdBlue mit voller Leistung und keinen weiteren Einschränkungen.

https://extreme-car-design.de/software/adblue-deaktivieren-adblue-off.html

Die Grünen führen einen sinnlosen Wirtschaftskrieg gegen Russland, der die deutsche Wirtschaft in Richtung Ruin treibt.

Wir führen LNG Gas aus den USA ein (bis zu 200 Millionen Extragewinne pro Tankschiff) und importiern russisches Gas über Indien und China (ebenfalls mit erheblichen Aufschlägen).

Die Laufzeiten von AKWs werden verlängert. Mit Zustimmung der Grünen.

Und ausserdem redet keiner der Umweltverbände oder Parteien in der Ampel-Koalition über die Tatsache, dass die von uns massivst mit schwersten Waffen und Aber-Milliarden unterstützte Regierung in der Ukraine mitten in Europa das größte Atomkraftwerk beschiesst.



Vielmehr wir beständig versucht, dies den russischen Truppen zuzuschreiben.

