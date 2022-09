Solidarität mit Menschen, die seit 2014 unter Krieg leiden, wird durch den Verfassungsschutz geprüft – von Achim Bonatz, Vizepräsident des OKV e.V. (Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e.V.)

Solidarität mit Menschen, die seit 2014 unter Krieg leiden, wird durch den Verfassungsschutz geprüft.

Offensichtlich gibt es gute und schlechte Kriegsopfer. Donezk und Lugansk sollte nach Minsk2 als Bestandteil der Ukraine Rechte erhalten, wie Sprache, Kultur der dort lebenden Menschen. Das wurde bewusst hintertrieben.

Durch tätige Solidarität wurde u.a. eine Schule wiederholt nach ukrainischem Beschuss wieder aufgebaut.

Kindern wurden Ferien in Gebieten bezahlt, in denen kein Beschuss erfolgt und sie wenigstens in der Zeit unbeschwert spielen konnten.

Wenn humanitäre Hilfe in den Kriegsgebieten in der Ukraine mit zweierlei Maß gemessen wird, dann unterliegt auch Hilfe in alle anderen Krisengebiete einer politischen Kontrolle. Dann ist Solidarität weder christlich noch human.

Einem sanktionierten Kuba darf dann auch nicht geholfen werden. Das unterliefe die Sanktionspolitik.

Es gilt demokratische Rechte nach dem GG zu erhalten. Breiter Protest ist geboten —

Siehe: Ukraine-Krieg: Zoll Erfurt prüft Donbass-Hilfe-Verein | MDR.DE

