„Der trügerische Westen und seine distanzierten Eliten“ – Höhepunkte von Putins Rede auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok

Die westliche Dominanz schwindet

Die Welt stehe vor ernsthaften wirtschaftlichen Herausforderungen, und im Gegensatz zu den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie seien die aktuellen Turbulenzen das Ergebnis bewusster Entscheidungen westlicher Nationen, sagte Putin. Der Westen wurde vom „Sanktionsfieber“ gepackt, als er versuchte, anderen Nationen seinen Willen aufzuzwingen.

Laut dem Präsidenten ist dies zwar nichts Neues, aber die aktuelle Situation ist durch besondere Umstände gekennzeichnet – die USA verlieren ihre Dominanz in der Weltwirtschaft und -politik, eine „tektonische Verschiebung“, die die westlichen Eliten nicht anzuerkennen bereit sind.

Eliten „schlagen um sich“

„Die westlichen Nationen wollen die alte Weltordnung bewahren, die nur ihnen zugute kommt, um jeden dazu zu bringen, die ‚Regeln‘ zu befolgen, die sie selbst erfunden haben und die sie regelmäßig brechen oder zu ihrem Vorteil ändern“, sagte Putin.

Der Widerstand anderer Nationen „veranlasst die westlichen Eliten dazu, ‚umzuschlagen‘ und kurzsichtige unbekümmerte Entscheidungen zu treffen, die die Sicherheit, Politik und Wirtschaft der Welt betreffen“, fügte er hinzu.

Westliche Führer sind von ihrem Volk „losgelöst“.

Die Politik der US-Führung und ihrer Verbündeten läuft den Interessen der Öffentlichkeit zuwider, die sie schützen sollen – das zeige, so Putin, die „Loslösung der westlichen Eliten von ihrem eigenen Volk“.

Die EU-Regierungen sind ein gutes Beispiel – sie haben beschlossen, ihre Volkswirtschaften von Russland abzukoppeln, indem sie ihren Unternehmen erschwingliche Energie und den Zugang zum russischen Markt verweigern, was sie unfähig macht, wettbewerbsfähig zu sein, sagte er.

Putin sagte voraus, dass US-Unternehmen die Führung übernehmen würden, um die Marktanteile von Unternehmen mit Sitz in der EU zu erobern. „Wenn [die US-Amerikaner] ihre Interessen verfolgen, beschränken sie sich nicht und schrecken vor nichts zurück.“

Der Westen täuscht arme Nationen

Die globale Wirtschaftskrise wird laut dem Präsidenten die gefährdeten Nationen am schlimmsten treffen – für viele Menschen ist es eine Situation auf Leben und Tod, da verarmte Länder nicht in der Lage sein werden, wichtige Produkte zu kaufen.

Unterdessen tun westliche Nationen so, als wollten sie helfen, während sie nur das tun, was in ihrem eigenen Interesse liegt, wie es laut Putin durch das Getreideexportabkommen mit der Ukraine veranschaulicht wird. Russland erklärte sich bereit, mit Getreide beladenen Schiffen zu helfen, ukrainische Häfen im Rahmen einer von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelten Vereinbarung im Juli zu verlassen. Die meisten Schiffe seien jedoch eher in EU-Staaten als in Probleme geratene Länder gegangen, sagte der Präsident.

„Nur zwei von 87 Schiffen wurden [in der Ukraine] im Rahmen des UN-Ernährungsprogramms beladen, das darauf abzielt, bedürftigen Ländern Hilfe zu leisten … nur 3 %, die in Entwicklungsländer geschickt wurden.

Laut Putin haben westliche Nationen jahrzehnte- oder sogar jahrhundertelange Erfahrung mit der Plünderung von Kolonien und verwenden heute denselben Ansatz. Um humanitäre Katastrophen zu verhindern, schlägt Russland vor, die Bestimmungsorte für ukrainisches Getreide einzuschränken, um die Situation zu ändern.

Russland übersteht die Sanktionen

Russland gehe relativ gut mit den Schäden um, die durch die „wirtschaftliche, finanzielle und technologische Aggression“ des Westens verursacht worden seien, sagte Putin. Er stellte fest, dass das Finanzsystem des Landes stabilisiert worden sei, die Inflation zurückgehe und die Arbeitslosigkeit auf einem Rekordtief sei.

Einige Unternehmen seien tatsächlich geschädigt worden, insbesondere solche, deren Geschäfte in irgendeiner Weise von Europa abhingen, sagte er. Die russische Regierung verfügt über Mechanismen, um sie zu unterstützen.

Asiatische Nationen wollen Zusammenarbeit

Die meisten Nationen in der asiatisch-pazifischen Region (APAC) lehnen „die destruktive Logik von Sanktionen“ ab und versuchen, Geschäftsbeziehungen und Wirtschaftswachstum zum Wohle ihrer Bevölkerung zu fördern, sagte Putin. Russland schätzt Spieler, die seine Haltung zur nationalen Souveränität teilen. Die Fülle solcher Länder in APAC ist „sein großer Wettbewerbsvorteil“ und eine Quelle langfristiger Entwicklung.

Russland hat den Konflikt in der Ukraine nicht begonnen

Auf die Frage wie sich die Krise in der Ukraine auf Russland ausgewirkt hat, wiederholte er Moskaus Position, dass der Konflikt Russland aufgezwungen wurde.

„Wir haben keine Militäraktion begonnen. Wir versuchen, sie zu beenden. Die Militäraktion wurde 2014 nach einem bewaffneten Putsch in der Ukraine von denen begonnen, die keine normale Entwicklung wollten und versuchten, ihr eigenes Volk zu unterwerfen, und es durchführte eine Militäraktion nach der anderen, und die Bürger des Donbass acht Jahre lang einem Völkermord auszusetzen.“

Russland entschied sich acht Jahre später für den Einsatz militärischer Gewalt. Dies sei eine moralische Verpflichtung gegenüber den Menschen im Donbass, die Moskau nicht mit friedlichen Mitteln schützen könne, sagte Putin. Am Ende werde Russland national und international gestärkt aus dem Konflikt hervorgehen, fügte er hinzu.

