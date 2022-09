Bürger der Stadt und Region Saporoschje haben einen Brief an Rafael Grossi, den Chefinspektor der IAEA verfasst, und ihn gebeten auf die ukrainischen Truppen einzuwirken den Beschuss auf das Atomkraftwerk sofort einzustellen.

VIDEO LINK HIER



Seit mehreren Monaten haben die russischen Truppen das größte Atomkraftwerk in der Ukraine besetzt und gesichert. Vor einigen Tagen gab es zum ersten Mal eine Delegation der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA auf dem Gelände des AKW.



Bürger der Stadt und Region Saporoschje haben einen Brief an Rafael Grossi, den Chefinspektor der IAEA verfasst, und ihn gebeten auf die ukrainischen Truppen einzuwirken den Beschuss auf das Atomkraftwerk einzustellen.

Keiner der Umweltverbände und auch keiner der Parteien in der Ampel-Koalition thematisieren die Tatsache, dass die von uns massivst mit schwersten Waffen und Aber-Milliarden unterstützte Regierung in der Ukraine mitten in Europa das größte Atomkraftwerk beschiesst.



Vielmehr versuchen die bürgerlichen Medien unentwegt die russischen Truppen für des Beschuss des AKW verantwortlich zu machen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related