Wirtschaftskrise und Frieren für Polen – Von Ulrich Sommerfeld (Rotfuchs)

https://rotfuchs.net/files/rotfuchs-ausgaben-pdf/2022/RF-296-09-22.pdf

Die polnische Regierung hatte geplant, auf russische Gasimporte ab Ende 2022 zu verzichten und sich mit Gas aus Norwegen einzudecken. Dafür befindet sich die Baltic Pipe aus Norwegen nach Polen im Bau. Sie ist jedoch erst frühestens im Oktober 2022 fertiggestellt. Die polnische Herrschaftselite plante, die Gaslieferverträge mit Gazprom nicht weiterzuführen. Polen bezieht jedoch nach wie vor russisches Erdgas über die Jamal-Pipeline. Sie wurde 1999 fertiggestellt und lieferte bisher zuverlässig Gas von der Jamal-Halbinsel in Sibirien durch Rußland, Belarus und Polen in die Bundesrepublik und nach Österreich. Der freie Journalist Jens Berger wies nach, daß die Ursachen für steigende Gaspreise und nicht ausreichende Auffüllung deutscher Gasspeicher nicht bei Putin bzw. Rußland liegen.

„Anstatt russisches Gas nach Deutschland zu transportieren, wird die zwischen Deutschland und Polen in beide Richtungen betreibbare Jamal dafür genutzt, russisches Gas, das zuvor über die NordStream-1-Pipeline von Deutschland importiert wurde, direkt nach Polen weiterzuleiten.



Damit keine Mißverständnisse auftreten: Wir reden hier über das Gas, das Teil des russischen Transportvolumens für Deutschland ist, das von deutschen Importeuren bezahlt wurde und das eigentlich in die deutschen Speicher fließen sollte … Und um ein zweites mögliches Mißverständnis auszuschließen: Diese Entwicklung ist keine direkte Folge der russischen Invasion in der Ukraine.

… Seit Weihnachten 2021 läuft Jamal – mit kurzen Unterbrechungen – im umgekehrten Betrieb und transportiert deutsches Gas nach Polen. Hintergrund dafür ist, daß Polen ohnehin fest eingeplant hatte, seine Gasimporte aus Rußland in diesem Jahr zu beenden. Der Ende 2022 auslaufende Liefervertrag mit Gazprom sollte nicht verlängert werden.“ Um es nochmals deutlich zu sagen: Mit den russischen Gaslieferungen über Nord Stream 1, die für den deutschen Markt bestimmt waren und sind, wurden die polnischen Gasspeicher randvoll gefüllt. Gleichzeitig wird der laufende polnische Gasbedarf über die Jamal gedeckt. Polen blockiert vorsätzlich den Gastransport von Rußland in Richtung Westen. Die Gaslieferungen der BRD an Polen verhindern, daß deutsche Speicher den notwenigen Füllstand erreichen, um gut über den Winter zu kommen und tragen erheblich zu den stetig steigenden Preisen für Gas bei.

Oskar Lafontaine fand dazu klare Worte: „Ich kann das Gejammere von Steinmeier, Scholz und anderen über die sozialen Verwerfungen, die entstehen werden, wenn der Gaspreis sich verdreifacht, nicht mehr hören. Wenn man nur von Staaten wie den USA, Saudi-Arabien oder Katar und Rußland, denen man völkerrechtswidrige Kriege vorwirft, Energie beziehen kann, dann sollte man den Lieferanten bevorzugen, der die beste und günstigste Ware hat. Das ist Rußland. (…) Man kann es nicht oft genug wiederholen: Wenn man wegen Menschenrechtsverletzungen die Verbindungen zu einem Land abbricht, dann darf man mit den USA, die für die meisten Menschenrechtsverletzungen in der Welt verantwortlich sind, keinen Handel treiben.“2 Er forderte zudem die Bundesregierung auf, Nord Stream 2 in Betrieb zu setzen, um das Gasproblem schnell zu lösen. Auf der Jahrespressekonferenz im Dezember 2021 erklärte Putin, daß an Deutschland auf Grundlage langfristiger Verträge billiges Erdgas geliefert wird. Das Gas, das nach Deutschland fließt, wird nach Polen gepumpt und auch in die Ukraine weitergeleitet. „Wir liefern Gas an Deutschland unter langfristigen Verträgen, und der Preis ist drei bis vier, sogar sechs bis sieben Mal billiger als am Spotmarkt“.

Auf diese Art werden riesige Profite erwirtschaftet. „Putin fragte in dem Zusammenhang, ob es nicht besser wäre, das Gas lieber nach Europa weiter zu liefern und so den Spotpreis für Gas zu beeinflussen.“3

Rückblickend wird klar, daß eine riesige wirtschaftliche und politische Intrige gestartet wurde, an der die Bundesrepublik, Frankreich und Polen beteiligt sind. Sowohl deutsche als auch französische Unternehmen haben offensichtlich bewußt keine Gaslieferungen über die Jamal-Erdgas-Trasse gebucht, um den Polen freie Hand zu lassen. Nun „wundern“ sich Frankreich und die Bundesrepublik über fehlendes Gas für den Winter.

Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck dürften über die wirklichen Sachverhalte genau informiert sein, dennoch schreiten sie zum Nachteil der Verbraucher nicht ein. Möglicherweise gibt es Absprachen mit den Polen, die selbstverschuldete Gasknappheit auf Kosten der deutschen Verbraucher und der Industrie zu regeln. Jeder, der sich mit diesen Fragen befaßt, kann erkennen, daß Westeuropa bei Beibehaltung der Embargos in eine umfassende Wirtschaftskrise schlittert.

Und genau das ist das Ziel der US-amerikanischen Politik. George Friedman, ein einflußreicher „Falke“, sagte 2015 voraus, daß die USA einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine vorbereiten, der sich sowohl gegen Rußland als auch gegen Deutschland und die Europäische Union richten wird. „Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Rußland. Weil vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann, und unser Interesse war es, sicherzustellen, daß das nicht geschieht …“ (YouTube, US-Hauptziel war es immer, Bündnis Deutschland + Rußland zu verhindern, The Chicago Council, 2015)

Die deutsche transatlantische Politikerkaste hat sich für die USA und den militärischen Stellvertreterkonflikt in der Ukraine entschieden, was sowohl zur Schwächung der eigenen Volkswirtschaft als auch der Europäischen Union führt. Sie opfert deutsche Wirtschaftsinteressen und die der eigenen Bevölkerung und trägt so objektiv dazu bei, die Vormachtstellung des US-Imperiums und dessen Alleinherrschaft in der Welt zu stützen.

Dr. U. S.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related