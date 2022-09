Russland sagt, dass westliche Länder ihre Zusagen im Rahmen des Getreideabkommen nicht erfüllen (antiwar.com)

Im Rahmen des Abkommens sollen die USA und ihre Verbündeten dazu beitragen, den durch Sanktionen behinderten Export von russischem Getreide und Düngemitteln zu erleichtern.

Am Dienstag sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass die westlichen Länder ihr Ende des von der UNO vermittelten Getreideexportabkommens , das die Schwarzmeerhäfen der Ukraine freigab, nicht einhalten würden.

Ein Teil des Abkommens bestand darin, den Export von russischem Getreide und Düngemittel zu erleichtern, der aufgrund westlicher Sanktionen behindert wurde. Die US-Sanktionen gegen Russland sehen technisch gesehen Ausnahmen für Getreide und Düngemittel vor, aber die Maßnahmen halten Schifffahrtsunternehmen, Versicherungsunternehmen und Banken davon ab, insgesamt Geschäfte mit Russland zu tätigen.

„Unsere westlichen Kollegen halten sich nicht an das, was uns der UN-Generalsekretär versprochen hat“, sagte Lawrow. „Sie treffen keine Entscheidungen zur Aufhebung der Logistiksanktionen, die den freien Zugang von russischem Getreide und Düngemitteln zu den Weltmärkten verhindern.“

Die USA haben zuvor versucht, internationalen Unternehmen klarzumachen, dass Sanktionen gegen Russland nicht für Getreide- und Düngemittellieferungen gelten, aber es ist nicht klar, ob ihre Klarstellungen große Auswirkungen hatten.

Vasily Nebenzya, Russlands Gesandter bei den Vereinten Nationen, sagte, es sei möglich, dass das Getreideabkommen wegen des Mangels an russischen Exporten nicht verlängert werde. Die Vereinbarung wurde im Juli unterzeichnet und soll 120 Tage dauern, kann aber verlängert werden, wenn die Parteien zustimmen.

„Wir wollen, dass der russische Teil des Deals bisher umgesetzt wird“, sagte Nebenzya laut der russischen Nachrichtenagentur TASS. Auf die Frage, ob im Rahmen des Abkommens Getreide oder Düngemittel exportiert wurden, sagte er: „Nein, nichts.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related