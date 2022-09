Querdenker wie Anselm Lenz übertreiben zum Thema Corona weiterhin absolut maßlos und verbreiten systematisch Panik.

von Heinrich Bücker, Coop Anti-War Café Berlin

Persönlich bin ich auch ein Kritiker der massiven und übertriebenden Corona-Maßnahmen in Deutschland und anderen westlichen Staaten. Auch habe ich das Gefühl, dass einige der Impfstoffe viel zu schnell und nach viel zu kurzen Testzeiten eingesetzt wurden, was allerdings teilweise vielleicht auch der Dringlichkeit geschuldet war. Zudem wurden gleichzeitig alle möglichen Konkurrenzpräperate aus dem Ausland, wie beispielsweise aus China, Kuba und Russland blockiert und nicht zugelassen, und zwar gegen massiven Protest. (Siehe den angefügten Appell.)

Auch wurden extrem hohe Preise willkürlich festgesetzt und oft völlig intransparent. In Folge konnten Impfstoffhersteller exorbitante Gewinne realisieren. Von zahlreichen Experten empfohlende Präperate, wie beispielsweise Vitamin D3 u.a.m. wurden ebenfalls nicht empfohlen. Ausserdem wurde auch immer wieder Kritik an der Impftechnik selbst angeführt. Hier ein Beitrag von mir dazu: LINK

Nun gibt es unter den Impfskeptikern leider sehr viele, die weiterhin maßlos übertreiben. Einer davon ist Anselm Lenz, der seit Beginn der Covid-Krise auch die Zeitung Demokratischer Widerstand vertreibt. Kürzlich trat er auf dem Sommerfest von Jürgen Elsässer auf. Er schreibt auch immer wieder in Medien wie apulut von Ken Jebsen.



Hier Auszüge aus dem neusten Beitrag von Anselm Lenz:

Prag eröffnete »Heißen Herbst« – Donnerstag in Berlin! | Von Anselm Lenz LINK

Auszüge:

Die Inszenierung soll nach dem Willen der Propagandamedien nun also Demonstrationen gegen hohe Energiepreise vorsehen , während die Menschen weiterhin mit den Corona-Spritzen verstümmelt und getötet werden und der Regenbogen-Burgfrieden der Rüstungs- und Pharmakonzerne gen Osten schießt. Die Corona-Spritzen schädigen systematisch, bekanntermaßen und willentlich das Immunsystem.

Für den morgigen Donnerstag hat der Bundestag angekündigt, über das neue Infektionsschutzgesetz abstimmen zu wollen. Das nächste Ermächtigungsgesetz soll also beschlossen werden, der nächste Terrorwinter uns und unser Land zerstören. Frankreich, Dänemark, Polen und viele weitere Länder haben dem Corona-Terrorsystem bereits offiziell abgesagt, zuletzt verkündete sogar der Bankenlobbyist im Präsidentenamt Emmanuel Macron das finale Aus für Todesspritze und alle Corona-Maßnahmen in der Grande Nation. Die Demokratiebewegung stellt sich dem entgegen.

Doch für Deutschland soll der Horror weiterlaufen mit totalitären Überwachungspass, genannt »Digitale Identität«, mit Segregation, den Kinderschändermasken und auch den Injektionen, mit perversem Testzirkus, was alles zu nichts hilft, außer Verstümmelungen und Tote in großer Zahl zu produzieren, die in Zukunft auch unter den nur Zwei- oder Dreifachgespritzten immer weiter zunehmen werden.

INTERNATIONALE SOLIDARITÄT IN DER CORONAKRISE

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/covid19appell

Weitere meiner Beiträge zur Corona-Krise hier:

https://cooptv.wordpress.com/category/corona/

