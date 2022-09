Im fernöstlichen Wladiwostok findet diese Woche zum 7. Mal das Eastern Economic Forum (EEF) statt. Für diesen Mittwoch ist einer der Höhepunkte des Programms geplant. An der hochrangigen Plenarsitzung nehmen neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Spitzenpolitiker aus Armenien, China, Indien, Malaysia, der Mongolei, Myanmar und Vietnam teil.

https://vk.com/video-134310637_456257481

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related