Aufdeckung westlicher Lügen über den angeblichen „Völkermord“ in Xinjiang: Interview mit dem syrischen Botschafter in China

Aufdeckung westlicher Lügen über den „Völkermord“ in Xinjiang – Interview mit dem syrischen Botschafter in China, der kürzlich zusammen mit zahlreichen Vertretern anderer Staaten, mit einem großen muslimische Bevölkerungsanteil haben die chinesische Provinz Xinjiang besuchte.



Im August ist eine Delegation von diplomatischen Vertretern islamischer Länder in China zu einem Besuch im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang eingeladen worden. An der Exkursion nahmen Botschafter und Diplomaten aus 30 islamischen Ländern in China teil, darunter aus Algerien, Saudi-Arabien, Syrien und Pakistan. Während des Besuches reiste die Delegation nach Kashgar, Aksu und Urumqi, besuchte Moscheen, Wohnviertel, Baumwollplantagen und Ausbildungszentren. Die Teilnehmer trafen uigurische Familien und religiöse Persönlichkeiten.

Sie konnten sich von der realen Situation in Xinjiang überzeugen, wo alle ethnischen Gruppen in Harmonie leben, die Religionsfreiheit uneingeschränkt gewährleistet ist.

Seit Dezember 2018 haben mehr als 2.000 Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und aus mehr als 100 Ländern die Region Xinjiang besucht und sich mit eigenen Augen von den Errungenschaften der Entwicklung des sozialen Friedens und des wirtschaftlichen Wohlstands überzeugt.



Hier ein Interview mit dem syrischen Botschafter in China.

