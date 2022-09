Armeniens Ministerpräsident Paschinjan auf dem Ostwirtschaftsforum in Wladivostok: Es gibt Kräfte, die Russlands Beschäftigung mit der Ukraine-Krise nutzen wollen, um in der Zwischenzeit die Kaukasusregion zu destabilisieren.

In seiner Rede auf dem Ostwirtschaftsforum (EEF) sagte der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan, dass es Kräfte gebe, die Russlands Beschäftigung mit der Ukraine-Krise nutzen wollten, um in der Zwischenzeit die Kaukasusregion zu destabilisieren. Er sagte insbesondere:

„Wir sind besorgt darüber, dass es Kräfte gibt, die davon ausgehen, dass Russland, das ein wichtiger Sicherheitsfaktor in unserer Region ist, zu sehr mit der ukrainischen Frage beschäftigt ist und dass dies als günstige Gelegenheit genutzt werden kann, um die Situation zu destabilisieren.“

Er wies auch darauf hin, dass ein destabilisierender Einfluss auf die Situation in dem Gebiet von jenen Akteuren ausgeübt wird, die aktiv versuchen, Armenien in Moskau als ein Land mit einer pro-westlichen Regierung darzustellen und im Westen als „ein stark pro-russisches Land mit einer pro-russischen Regierung“.

