Wir treten in die Pedale – Gegen die US-Blockade gegen Kuba – So, 18. Sept. um 12 Uhr – Botschaft der Republik Kuba, Berlin-Pankow

Fahrrad-Demo gegen die US-Blockade gegen Kuba. Denn 61 Jahre sind 61 Jahre zu viel.

61 Jahre Blockade, das heißt:

61 Jahre Völkerrechtsbruch

61 Jahre Menschenrechtsverletzung

61 Jahre Unrecht gegen das souveräne und freie Kuba

Im April wird zum 30. Mal in der UN-Vollversammlung eine Resolution vorgelegt, die die US-Blockade gegen Kuba verurteilt. Seit der ersten Abstimmung 1992 sprach sich die überwiegende Mehrzahl der Länder immer für die Aufhebung der Sanktionen gegen Kuba aus. Im letzten Jahr stimmten nur die USA und Israel dagegen, Brasilien, Kolumbien und die Ukraine enthielten sich.

Wir protestieren gegen die verbrecherische allumfassende Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade und die zerstörerischen Sanktionen, die die US-Regierungen seit 1960 gegen das friedliebende Nachbarland Kuba und seine Bevölkerung betreiben.

Wir fordern von der Bundesregierung, ihrer jährlichen Zustimmung zu der Resolution auch Taten folgen zu lassen.

Wir verlangen das sofortige Ende der Blockade, die nicht nur die kubanische Bevölkerung in existenzbedrohender Weise trifft, sondern durch seine „extraterritorialen Effekte“ auch Unternehmen, Händler:innen, Banken, Vereine und Privatpersonen in unserem Land schädigt.

https://www.fgbrdkuba.de/termine/flyer/20220918-fahrraddemo-gegen-die-blockade.php

