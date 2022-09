Reden des deutschen Bundeskanzlers in Prag am 29. August – Demonstration am 3. September gegen die prowestliche tschechische Regierung und wegen steigender Energiepreise gegen die EU und die NATO

Reden des deutschen Bundeskanzlers in Prag am 29. August 2022:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/rede-von-bundeskanzler-scholz-an-der-karls-universitaet-am-29-august-2022-in-prag-2079534

Tschechien:

Zehntausende demonstrieren in Prag gegen die Regierung

https://www.dw.com/de/zehntausende-demonstrieren-in-prag-gegen-die-regierung/a-63011631

Video: Demonstration in Prag in Prag (3.September 2022)

Zehntausende protestieren in Prag gegen die prowestliche tschechische Regierung und protestieren angesichts steigender Energiepreise gegen die Europäische Union und die NATO.

Offiziellen Schätzungen zufolge versammelten sich etwa 70.000 Menschen im Zentrum der tschechischen Hauptstadt.

Die Demonstranten forderten den Rücktritt der derzeitigen Koalitionsregierung und kritisierten sie für ihre westlich orientierte Politik.

Die Demonstranten forderten die militärische Neutralität für die Republik und die Aufnahmen direkter Verhandlungen mit Gaslieferanten, einschließlich Russland.

Siehe Video: https://www.youtube.com/watch?v=LijOIoaRd40

