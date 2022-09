Mehrere Tausend Menschen protestieren in Köln gegen deutsche Militärunterstützung für die Ukraine (german.cri.cn)

Rund 2000 Menschen haben am Sonntag in Köln gegen die deutsche Militärunterstützung für die Ukraine protestiert. Die Demonstranten forderten die Einstellung der deutschen Unterstützung für die Ukraine und die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Ein Teil der Demonstranten wies darauf hin, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen zu steigenden Energiepreisen und Lebenshaltungskosten geführt und das Leben der Bevölkerung schwer beeinträchtigt hätten.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte am gleichen Tag beim Empfang des zu Besuch weilenden ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Chmygal, Deutschland werde seine Unterstützung für die Ukraine nicht einstellen.

Hier ein Bericht des deutschen Magazins Stern:

Pro-russische Demo in Köln (stern.de)

https://www.stern.de/panorama/video-pro-russische-demo-in-koeln-32693624.html



