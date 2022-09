Wut in Prag – gegen die Regierung des Landes und deren Ukraine-Politik (junge Welt)

In der tschechischen Hauptstadt haben am Sonnabend Zehntausende Menschen gegen die Regierung des Landes und deren Ukraine-Politik demonstriert. Sie warfen ihr unter anderem vor, die Belange der Ukraine als wichtiger einzuschätzen als die der eigenen Bevölkerung. Bei der Kundgebung unter dem Motto »Die tschechische Republik zuerst« kamen nach Polizeiangaben rund 70.000 Menschen auf dem zentralen Wenzelsplatz zusammen. Sie protestierten gegen den Wirtschaftskrieg gegen Russland und die gestiegenen Lebenshaltungskosten und forderten den Rücktritt der rechten Regierung.

https://www.jungewelt.de/artikel/433916.gegen-wirtschaftskrieg-wut-in-prag.html

