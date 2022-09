Wir wurden auf die in der letzten Zeit häufiger gewordene Entfachung durch die deutschen Behörden des Themas der angeblichen russischen Bedrohung zur Verbreitung von Desinformation und Propaganda aufmerksam.

Am 17. August dieses Jahres wurde eine Erklärung des deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz über mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes auf die innere Sicherheit in Deutschland mit entsprechenden Kommentaren des Leiters des Amtes, Thomas Haldenwang, veröffentlicht. Von deutschen Geheimdienstlern werden das Wachstum der Intensität der russischen Propaganda, die darauf abzielt, „Angst vor einer möglicherweise existenzbedrohenden Energie- oder Lebensmittelknappheit in Deutschland zu schüren“, und damit eine Spaltung in der deutschen Gesellschaft prognostiziert.

Wollen wir das klären. Sind es wir, die darüber mitteilen, wie viel und wie sich die Deutschen waschen sollen? Ist es Russlands Botschaft in Berlin, die die Bevölkerung Deutschlands regelmäßig darüber informiert, wie sie Strom sparen, Geschirr waschen, sich duschen soll? Wer erlaubt sich so etwas? Mir schien, dass der Bundeskanzler Deutschlands, Olaf Scholz, verschiedene Minister der Bundesregierung jene sind, die das jeden Tag machen. Sie machen das initiativreich, beim Antworten auf die Fragen der Bürger bzw. in Interviews. Herr Haldenwang, halten Sie Ihre Kollegen aus der Bundesregierung ebenfalls für Desinformanten, Propagandisten, die auf die Spaltung der deutschen Gesellschaft ausgerichtet sind? Oder dürfen sie das machen?

Wir sagen überhaupt nichts über den Energiemangel. Wir machen alles, damit es in Deutschland nicht dazu kommt. Wir bauten eine Gaspipeline zusammen mit deutschen Unternehmen. Ich verstehe, dass es bequem ist, so zu tun, als ob sie darüber nicht wissen oder sich daran nicht erinnern. Doch das zeugt nicht einfach von Amnesie, sondern von tiefen psychologischen Problemen am Rande der Psychiatrie. Wissen Sie nicht, dass wir Ressourcen an Deutschland lieferten und liefern? Wissen Sie nicht, dass es gerade die jetzige deutsche Bundesregierung (auf Hinweis Washingtons) ist, die alles macht, um die Energie-Zusammenarbeit mit unserem Land zu zerstören? Es ist nicht Deutschland, das Ressourcen an Russland liefert, sondern Russland – an Deutschland. Mit der Zerstörung der Energiekooperation wird uns der Energiemangel zur Last gelegt. Sie sind verrückt. Und das ist keine Metapher.

Zugleich ist auf der Webseite des deutschen Bundesministeriums des Innern eine ausführliche Broschüre für breite Bevölkerungsschichten über Bekämpfung der russischen Propaganda und Desinformation veröffentlicht. Unter Bedingungen der angeblich aktiver gewordenen Desinformation durch russische Staatsmedien, staatsnahen Internetressourcen sowie Accounts des Außenministeriums Russlands und russischer diplomatischer Vertretungen werden die Deutschen dazu aufgerufen, Informationen kritisch zu hinterfragen und sich nicht daran zu beteiligen, irreführende Nachrichten zu verbreiten. Welche sind es? Kann man in der Broschüre (oder irgendwo noch) Beispiele der „irreführenden Meldungen“ anführen, die Bürger zufällig, unkontrolliert verbreiten können? Wer wird überprüfen, was geschrieben werden kann und was nicht? Das Innenministerium Deutschlands? Werden sie eine Webseite zur Überprüfung der „zugelassenen“ und „nicht zugelassenen“ Meldungen haben? Es ist sogar keine Zensur, sondern eine totale Kontrolle der Bürger. Man soll die Dinge beim Namen nennen. Als „zuverlässige“ Informationsquellen werden ausschließlich Nachrichten aus deutschen Systemmedien, Materialien und Webseiten deutscher Machtorgane empfohlen. Ist es auch keine Zensur? Vor einem Jahr deckten deutsche Medien eine große Menge an desinformierenden Materialien auf, die sie selbst verbreitet hatten, Recherchen anstellten, Mitarbeiter kündigten, über Probleme in lokalen Medien sprachen. Oder ist alles egal? Wenn das deutsch ist, darf es sein, oder? Dann soll man sich dazu anders verhalten. Man soll erklären, dass in Deutschland eine totale Zensur eingeführt wird, der „äußere Feind“ gefunden wurde, dem alle inneren Probleme zur Last gelegt werden. Nur die einzige Ideologie und Informationen sind richtig – jene, die von Berlin verbreitet werden. Berlin kann von Energiemangel (und das sind richtige Informationen) sprechen, und im Kontext internationaler Energielieferungen – niemand mehr. Man sollte ein paar Beispiele anführen, damit alle es verstehen, darunter die Deutschen.

In diesem Zusammenhang soll hervorgehoben werden, dass unbegründete Insinuationen deutscher Behörden über „russische Propaganda“ und „Desinformation“, die in Deutschland von örtlichen Medien gerne aufgenommen und verbreitet werden, uns schon lange nicht verwundern. Es war gerade Berlin, das mit Einsatz aller Ressourcen die Ausstrahlung des TV-Senders RT in der deutschen Sprache blockiert hat, sich das Recht privatisierte, diese Sprache zu nutzen, wobei man vor etwas viel Angst hatte. Die ganze Geschichte dauerte rund ein Jahr. Doch diesmal haben die Deutschen sich selbst überbieten. Es stellt sich heraus, dass die deutschen Behörden uns genau das vorwerfen, was ihre Systemmedien fast jeden Tag machen, indem sie Geschichten über die Schuld Russlands an der Verschlechterung der sozialwirtschaftlichen Lage in Deutschland und der Notwendigkeit harter Einsparung der Energieressourcen „Putin zum Trotz“ verbreiten. Sie sollten doch eine eindeutige Position einnehmen – ob es in Deutschland Probleme mit Energie gibt oder nicht. Wenn ja, veröffentlichen sie eine ausführliche Liste, wer darüber sprechen darf und wer nicht. Es ist wohl im Sinne von George Orwell, wenn Berlin selbst Panik unter Bevölkerung verbreitet und die aktuelle Entwicklung als „Intrigen des Kreml“ darstellt. Man soll ja wieder eine eindeutige Position einnehmen. Wenn es die „Intrigen des Kreml“ sind, heißt es, dass es in Deutschland Probleme gibt. Doch über sie darf nicht gesprochen werden. Also es gibt keine Probleme. Dann heißt es, dass es auch keine Intrigen gibt. Oder es gibt sie, aber sie erreichen Deutschland nicht.

Mit der Veröffentlichung von oben erwähnten Materialien gab Berlin de facto öffentlich einen zunehmenden Verlust der Logik, merkwürdige russophobe und kränkliche Ausrichtung, die es in den deutschen Medienraum richtet, zu. Es stellt sich heraus, dass die aggressive Agitation nicht funktioniert und keinen erwünschten Einfluss auf die Stimmungen in der deutschen Gesellschaft leistet. In Deutschland nimmt wohl die Zahl der Menschen zu, die wegen Medienwahnsinn außer Atem sind. Sie stellen unbequeme Fragen, stellen die Handlungen der Behörden gegenüber Russland und die Position Deutschlands in internationalen Beziehungen in Frage. Vor diesem Hintergrund werden ausprobierte Instrumente der Säuberung des Informationsraums von allen alternativen Informationsquellen eingesetzt. Es werden alle Abweichungen vom Hauptkurs der deutschen Offiziellen beseitigt. So sieht derzeit der Pluralismus der Meinungen in Deutschland, das sich so aktiv damit befasst, „demokratische Werte“ den Anderen beizubringen, aus. Es gibt keine solchen Werte in Deutschland.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related