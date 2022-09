Der Westen hat im April den Friedensvorschlag zur Beendigung des Ukraine-Krieges abgelehnt, Russland dagegen hat eine Verhandlungslösung unterstützt (multipolarista.com)

https://multipolarista.com/2022/09/03/west-peace-proposal-ukraine-russia/

Russland und die Ukraine einigten sich im April auf eine Verhandlungslösung zur Beendigung des Konflikts, aber der britische Premierminister Boris Johnson intervenierte, um das Friedensabkommen zu stoppen, und die USA und die EU eskalierten den Stellvertreterkrieg, um zu versuchen, Moskau zu schwächen.

Im Mai veröffentlichte die ukrainische antirussische Zeitung Ukrainska Pravda einen bombastischen Bericht mit dem Titel „ Möglichkeit von Gesprächen zwischen Selenskyj und Putin kam nach Johnsons Besuch zum Stillstand “. Der Beitrag fand im Westen praktisch keine Beachtung.

In dem Artikel hieß es: „Die russische Seite … war eigentlich bereit für das Treffen Selenskyj-Putin. Aber zwei Dinge passierten, woraufhin ein Mitglied der ukrainischen Delegation, Mykhailo Podoliak, offen zugeben musste, dass es ‚nicht die Zeit‘ für das Treffen der Präsidenten sei.“

Die Zeitung fuhr fort:

Laut Selenskyj nahestehenden Quellen der Ukrainska Pravda überbrachte der Premierminister des Vereinigten Königreichs, Boris Johnson, der fast ohne Vorwarnung in der Hauptstadt erschien, zwei einfache Botschaften. Erstens ist Putin ein Kriegsverbrecher, man sollte ihn unter Druck setzen, und nicht verhandeln. Und zweitens, selbst wenn die Ukraine bereit wäre, einige Vereinbarungen über Garantien mit Putin zu unterzeichnen, darf dies nicht geschehen. Johnsons Position war, dass der kollektive Westen, der Selenskyj im Februar vorgeschlagen hatte, sich zu ergeben und zu fliehen, nun das Gefühl habe, dass Putin nicht wirklich so mächtig sei, wie sie es sich zuvor vorgestellt hatten, und dass dies eine Chance sei, „ihn unter Druck zu setzen“. Drei Tage nachdem Johnson nach Großbritannien abgereist war, ging Putin an die Öffentlichkeit und sagte, die Gespräche mit der Ukraine seien „in eine Sackgasse geraten“.

Die Tatsache, dass Russland und die Ukraine bereit waren, den Konflikt diplomatisch zu beenden, wurde später von Foreign Affairs, dem Medienarm des mächtigen Council on Foreign Relations, der enge Beziehungen zur US-Regierung hat, bestätigt.

Fiona Hill, die in der Barack Obama-Regierung als Senior Director für Europa und Russland im Nationalen Sicherheitsrat der USA tätig war, war Co-Autorin eines Artikels für die September/Oktober-Ausgabe von Foreign Affairs unter dem folgenden Titel erschien: The World Putin Wants “.

Die ehemalige hochrangige nationale Sicherheitsbeamten der USA, die die Russlandpolitik überwacht, schrieb:

Laut mehreren ehemaligen hochrangigen US-Beamten, mit denen wir gesprochen haben, schienen sich russische und ukrainische Verhandlungsführer im April 2022 vorläufig auf die Grundzüge einer ausgehandelten Interimslösung geeinigt zu haben: Russland würde sich am 23. Februar auf seine Position zurückziehen, als es einen Teil des Donbas. Russland würde sich auf seine Position vom 23. Februar zurückziehen, als es einen Teil der Donbass-Region und die gesamte Krim kontrollierte, und im Gegenzug würde die Ukraine versprechen, keine NATO-Mitgliedschaft anzustreben und stattdessen Sicherheitsgarantien von einer Reihe von Ländern zu erhalten. Aber wie der russische Außenminister Sergej Lawrow im Juli in einem Interview mit den staatlichen Medien seines Landes erklärte, ist dieser Kompromiss keine Option mehr.

Diese Bedingungen waren offenbar in persönlichen Friedensgesprächen in Istanbul, Türkei, am 29. März ausgehandelt worden.

Hill enthüllte nicht, was den Friedensprozess zerstörte, aber der Bericht Ukrainska Pravda vom Mai machte deutlich, dass es der westliche Druck auf die Ukraine war, der die Verhandlungslösung sabotierte.

Wie US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am 25. April öffentlich erklärte, war Washingtons Ziel, den Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu nutzen, um Russland zu „schwächen“.

englischsprachige Quellen:



“ Experten reagieren: Droht nach Russland-Ukraine-Gesprächen in Istanbul ein Kriegsende? “, Atlantic Council, 1. April 2022

„ Die Möglichkeit von Gesprächen zwischen Selenskyj und Putin kam nach Johnsons Besuch zum Erliegen – UP-Quellen “, Ukrainska Pravda, Roman Romaniuk, 5. Mai 2022

„ The World Putin Wants “, Foreign Affairs, Fiona Hill und Angela Stent, September/Oktober 2022

„ Bericht: Russland und die Ukraine einigten sich im April vorläufig auf ein Friedensabkommen “, Antiwar.com, Dave DeCamp

Jahresbericht 2021 der Geldgeber der Brookings Institution

„ Kein Mittelweg zwischen einem unabhängigen Land und einer Kolonie, sagt Putin “, Russlands Tass, 9. Juni 2022

„ In einer langen Rede erkennt Putin zwei ukrainische Regionen als unabhängig an, ein potenzieller Vorwand für einen Krieg “, Washington Post, 21. Februar 2022

„ Rat für auswärtige Angelegenheiten: Bemerkungen des Hohen Vertreters Josep Borrell bei der Ankunft “, in Luxemburg am 11. April 2022:

JOURNALIST : Die Russen haben Sie kritisiert, weil Sie sagten, die Schlacht werde auf dem Schlachtfeld gewonnen. Glauben Sie immer noch, dass dies der Fall sein wird? BORRELL : Normalerweise wurden Kriege auf den Schlachtfeldern gewonnen oder verloren. Ja.

