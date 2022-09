Sahra Wagenknecht bei Twitter die deutsche Bundesaußenministerin Baerbock (Die Grünen) scharf kritisiert. Wagenknecht schreibt: „Eine Außenministerin, die erklärtermaßen nicht die Interessen der dt. Wähler sondern der Ukraine vertritt & im Interesse der US-Reg. Verhandlungen zur Kriegsbeendigung ablehnt, ist nicht nur eine eklatante Fehlbesetzung, sondern eine Gefahr für unser Land.“

