Militärisch-zivile Verwaltung von Saporoschje: Energodar wieder unter Beschuss. Geschosse 400 Meter östlich des AKW Saporoschje eingeschlagen

Die militärisch-zivile Verwaltung des teilweise von Russland kontrollierten Gebiets Saporoschje hat in der Nacht zum Samstag über erneute Angriffe auf die Stadt Energodar berichtet. Wladimir Rogow, Leiter der Bewegung „Wir sind zusammen mit Russland“ und Mitglied des Hauptrates der Gebietsverwaltung, teilte der Agentur RIA Nowosti mit, die ukrainische Attacke sei abgewehrt worden.

Auf Telegram schrieb Rogow von mehr als zwei Dutzend Explosionen, die in der Stadt zu hören gewesen seien. Drei Geschosse seien 400 Meter östlich des AKW Saporoschje eingeschlagen. Ein weiteres Projektil sei zwischen dem 2. und dem 3. Energieblock eingeschlagen. Durch die Attacke sei eine Hochspannungsleitung beschädigt worden, und das AKW befinde sich momentan im Selbstversorgungsmodus, schrieb Rogow auf Telegram. Berichte über mögliche Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related