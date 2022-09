Die USA sind der größte Gewinner inmitten des weltweiten Energiechaos (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202209/1274531.shtml

Angesichts der Befürchtungen einer unbefristeten Unterbrechung des russischen Gasflusses durch die Nord Stream 1-Pipeline muss die EU im Vorfeld des kommenden Winters die Importe von verflüssigtem Erdgas (LNG) aus alternativen Quellen erhöhen, was die USA auffällig macht größten Gewinner in der Russland-Ukraine-Krise, sagten Experten am Samstag.

Inzwischen hat eine Verschiebung der europäischen Nachfrage von russischem Pipelinegas zu LNG bereits zu einem Anstieg der Bestellungen für LNG-Tanker geführt, was zu einer Rekordzahl von Bestellungen in diesem Jahr geführt hat.

Der russische staatliche Energieriese Gazprom sagte am Freitagabend, dass die Lieferung russischen Gases nach Deutschland durch die Nord Stream 1-Pipeline aufgrund von Ausrüstungsproblemen nicht wie geplant wieder aufgenommen werde, was die Besorgnis über eine Verschärfung der Energiekrise in Europa und der ganzen Welt schüre.

Nach Abschluss der dreitägigen Wartungsarbeiten sollte ursprünglich am Samstagmorgen wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließen. Die Pipeline ist eine Schlüsselader für die russischen Gaslieferungen nach Europa und macht laut CNN im Jahr 2021 etwa 35 Prozent der gesamten russischen Gasimporte Europas aus.

Nachdem jedoch in seiner Kompressorstation in Portovaya ein Ölleck festgestellt wurde, sagte Gazprom, dass die Pipeline stillgelegt werden müsse, „bis alle Gerätefehler behoben sind“. Wie lange dies dauern würde, wurde nicht angegeben.

Die Nachricht kam am selben Tag, als EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte, Europa müsse eine Preisobergrenze für russisches Pipelinegas auferlegen, und die Gruppe der Sieben-Finanzminister stimmte einer Preisobergrenze für russisches Öl zu, um Moskaus Einnahmen einzudämmen aus Ölverkäufen, während die ungebremste Inflation gezähmt wird.

Als Antwort schrieb Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, über die Messaging-App Telegram: „Es wird einfach kein russisches Gas in Europa geben.“

Seit Juni hat Gazprom die Zuflüsse durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent seiner Kapazität reduziert und macht die vom Westen verhängten Sanktionen für die Störung des Routinebetriebs und der Wartung der Pipeline verantwortlich.

In einer Zeit, in der sich die russischen Pipeline-Gaslieferungen im freien Fall befanden, hatte die EU keine andere Wahl, als die Importe aus den USA um jeden Preis zu steigern und den US-Gaslieferanten beispiellose Gewinne zu bescheren, sagte Lin Boqiang, Direktor des China Center for Energy Economics Forschung an der Universität Xiamen, teilte die Global Times am Samstag mit.

Bis Juni dieses Jahres exportierten die USA laut Refinitiv-Daten etwa 57 Milliarden Kubikmeter (bcm) LNG, wobei 39 bcm oder 68 Prozent nach Europa gingen. Dem stehen 34 Mrd. Kubikmeter oder 35 Prozent der LNG-Exporte gegenüber, die im Jahr 2021 nach Europa verschifft wurden, als sich die US-LNG-Exporte laut Reuters auf rund 97 Mrd. Kubikmeter beliefen.

„Dies wäre in der Vergangenheit undenkbar gewesen, da die US-LNG-Preise aufgrund der Transportkosten eindeutig viel höher sind als die russischen Pipeline-Gaspreise, aber jetzt hat die Ukraine-Krise es wahr gemacht, da die EU entschlossen ist, ihre Energieabhängigkeit von russischem Gas zu verringern “, bemerkte Lin. „Mit anderen Worten, die Energielandschaft der Welt durchläuft aufgrund geopolitischer Faktoren eine enorme Umstrukturierung, begleitet von steigenden Preisen und Versorgungsengpässen.“

Die Energiepreise werden hoch bleiben, bis die Umstrukturierung abgeschlossen ist, was den Druck auf die Erholung der Weltwirtschaft weiter erhöht, bemerkte Lin.

„Wie sich herausstellt, haben die USA am meisten von der Energiekrise profitiert, indem sie einen riesigen Markt für amerikanische Gaslieferanten geöffnet, ihren Einfluss auf Europa verschärft und Russlands wichtigsten Exportgütern geschadet haben“, sagte ein in Peking ansässiger Experte für internationale Angelegenheiten Bedingung der Anonymität, teilte die Global Times am Samstag mit.

Die USA haben die Ukraine-Krise überhaupt erst verursacht, sind aber jetzt zum größten Gewinner geworden, der auf der anderen Seite des Ozeans sitzt und von der Krise profitiert. Dies erfordere Nachdenken und Wachsamkeit, sagte Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, am Freitag.

Zhao sagte, dass ihm Berichte bekannt seien, denen zufolge die Lücke zwischen den Gaspreisen auf dem europäischen und dem US-Markt jetzt das Zehnfache beträgt, ein Rekordhoch.

Die Äußerungen kamen als Reaktion auf Kommentare einiger europäischer Medien, die sagten, dass die USA sich als Retter ausgeben, während sie riesige Gewinne durch den Verkauf von Gas an europäische Länder erzielen, wobei letztere aufgrund von Sanktionen gegen Russland, die sie dazu zwangen, mit Energieknappheit konfrontiert sind Kaufen Sie US-Erdgas zu hohen Preisen.

Laut Daten, die von Business Insider, einer amerikanischen Website für Finanz- und Wirtschaftsnachrichten, veröffentlicht wurden, verdienen US-Unternehmen mehr als 100 Millionen Dollar pro Containerschiff mit LNG, das nach Europa transportiert wird.

„Selbst mit den teuren LNG-Importen aus den USA kann es für die EU immer noch schwer sein, im bevorstehenden Winter, wenn die Energienachfrage normalerweise stark ansteigt, nicht mit einer steigenden Inflation, Stromknappheit und Produktionsunterbrechungen konfrontiert zu werden“, sagte Lin.

„Die EU braucht mehr Zeit, um sich darauf vorzubereiten, ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, was unter anderem mehr LNG-Schiffe und mehr Gasspeicheranlagen umfasst“, sagte der in Peking ansässige Experte.

Globale LNG-Händler haben eine bemerkenswerte Anzahl von Bestellungen für LNG-Schiffe aufgegeben, wobei chinesische und südkoreanische Werften eine Rekordzahl von Bestellungen erhalten haben.

Beispielsweise erhielt die in Shanghai ansässige Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co in diesem Jahr LNG-Schiffsbestellungen, die der Anzahl der letzten 20 Jahre zusammengenommen entsprechen, sagte ein Experte von Hudong-Zhonghua, der um Anonymität bat, am Samstag gegenüber der Global Times.

„Selbst wenn es genügend LNG-Tanker gibt, fehlen der EU möglicherweise noch genügend Empfangs- und Lagerterminals, deren Bau Jahre dauern kann“, bemerkte er. „Um Bauzeit zu sparen, wandelt Deutschland LNG-Schiffe in schwimmende Regasifizierungseinheiten für die LNG-Speicherung um, aber es wird schwierig sein, die Arbeiten bis zu diesem Winter abzuschließen.“

