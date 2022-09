Was tun für eine Beendigung des Ukrainekrieges?Fr, 9. September, 19 Uhr, Medien Galerie, Dudenstraße 10

Freitag, den 9. September,19:00 Uhr, MedienGalerie, Dudenstraße 10, 10965 Berlin

Referent: Lühr Henken „Thesen zum Ukrainekrieg“

anschließend Diskussion

Diese Veranstaltung wird getragen von der Koordination 1918 unvollendet (Appell für den Frieden), dem Arbeitskreis Frieden in der Berliner VVN-BdA, der VVN-VdA Tempelhof/Schöneberg und der VVN-VdA Neukölln.

Link zur Ankündigung: https://1918unvollendet.org/wp-content/uploads/2022/08/Flyer-Friedens-Veranstaltung-18unvollendet.pdf

Wir bitten um Verbreitung der Ankündigung, siehe elektronischer Flyer im Anhang.

Es gibt inzwischen zahlreiche offene Briefe und Aufrufe zum Krieg in der Ukraine. Doch der Appell für den Frieden (https://1918unvollendet.org/appell-fuer-den-frieden/) richtet sein Augenmerk auf das, was den Krieg schnell beenden könnte. Darüber brichten die großen Zeitungen und Fernsehsender wenig. Aufrufe an Putin helfen da kaum weiter.

Dieses Deutschland hat eine Verantwortung.

Um diese Verantwortung geht es.

Unter den über 40 Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichnern sind nur wenige Prominente, aber viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und viele Mitglieder der ältesten und größten antifaschistischen Organisation in Deutschland, der VVN-BdA. Über 200 Menschen haben nach der Veröffentlichung der Erstunterzeichnungen den Appell ebenfalls unterschrieben

– davon wieder viele Mitlglieder der Gewerkschaften und der VVN-BdA.

Wir wissen: Die Folgen des Krieges treffen nur selten die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, aber immer uns, ob wir nun in der Ukraine, in Russland oder in Deutschland leben. Tausende zahlen das mit ihrem Leben. Immer haben wir die wirtschaftlichen Lasten zu tragen.

