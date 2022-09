Die USA sind der größte Gewinner in der Ukraine-Krise. Dies verdient globale Aufmerksamkeit und Wachsamkeit, erklärte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202209/1274490.shtml

Als Initiator der Ukraine-Krise sind die USA gleichzeitig ihr größter Gewinner, sie stehen am Rande und profitierten von den Vorteilen. Dies verdiene die Aufmerksamkeit und Wachsamkeit der ganzen Welt, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Freitag.

Die Äußerungen kamen als Reaktion auf Kommentare einiger europäischer Medien, die sagten, dass die USA sich als Retter ausgeben, während sie riesige Gewinne durch den Verkauf von Gas an europäische Länder erzielen, wobei letztere aufgrund von Sanktionen gegen Russland, die sie dazu zwangen, mit Energieknappheit konfrontiert sind. Gleichzeitig kauft Europa US-Erdgas zu hohen Preisen.

Die Kommentare seien sehr vernünftig, sagte Zhao Lijian, Sprecher des Außenministeriums, am Freitag während einer Pressekonferenz.

„Die umfassende Zuspitzung der Ukraine-Krise dauert seit mehr als einem halben Jahr an. Die Fakten haben einmal mehr bewiesen, dass einseitige Sanktionen der USA und des Westens das Problem nicht lösen können .

„Als Initiator der Ukraine-Krise sind die USA nun zum größten Gewinner geworden und haben die Früchte geerntet. Dies verdiene Beachtung und Wachsamkeit der ganzen Welt“, warnte Zhao.

Zhao sagte, dass ihm Berichte bekannt seien, denen zufolge die Lücke zwischen den Gaspreisen auf dem europäischen und dem US-Markt jetzt das Zehnfache beträgt. Dies sei ein Rekordhoch.

Zhao zitierte George Galloway , den ehemaligen britischen Parlamentarier, der sagte, dass die USA „bereit sind, bis zum letzten Tropfen ukrainischen Bluts zu kämpfen, und am Ende sind sie bereit, bis zum letzten Tropfen europäischen Bluts zu kämpfen“.

Galloway sagte auch, dass die Arbeiterklassen Europas und Nordamerikas den Preis für die verrückte NATO-Selbstmordmission gegen Russland zahlen werden.

Laut Daten, die von Business Insider, einer US-Website für Finanz- und Wirtschaftsnachrichten, veröffentlicht wurden, verdienen US-Unternehmen mehr als 100 Millionen Dollar pro Containerschiff mit verflüssigtem Erdgas, das nach Europa transportiert wird.

„Während US-Waffenhändler und Getreidehändler aus der Ukraine-Krise Profit schlagen, bleiben US-Energieunternehmen natürlich nicht zurück. Infolgedessen sieht sich die Öffentlichkeit in ganz Europa mit steigenden Strompreisen, niedrigeren Heiztemperaturen und sogar vorgeplanten Stromausfällen konfrontiert.“ sagte Zhao.

Laut Branchenstatistik ist der aktuelle Importpreis für Erdgas in Europa im Vergleich zum Vorjahr um über 200 Prozent gestiegen.

Eines der Beispiele ist das Rose and Crown, ein preisgekrönter britischer Pub, der am Sonntag eine Energierechnung auf seinem Twitter-Konto veröffentlicht hat, aus der hervorgeht, dass seine jährliche Stromrechnung 61.667,94 Pfund (71.243 US-Dollar) oder 97,05 Pfund pro Kilowattstunde beträgt. Der Preis lag im Mai bei 15 Pfund pro Kilowattstunde, was einer Steigerung von 547 Prozent entspricht.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related