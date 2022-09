290 US- und internationale Gruppen fordern US-Präsident Biden auf, israelischen Angriffe auf palästinensische NGOs zu stoppen (parstoday.com)

LINK

Mehr als 290 US-amerikanische und internationale Organisationen haben US-Präsident Joe Biden aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen und die israelischen Militärangriffe auf palästinensische zivilgesellschaftliche Organisationen im besetzten Westjordanland zu stoppen. Sie argumentierten, dass die konsequente Unterstützung seiner Regierung für das Regime in Tel Aviv die Sicherheit und das Wohlergehen palästinensischer Menschenrechtsverteidiger ernsthaft gefährdet hat.

Die Organisationen betonten in einem Brief, dass, während viele in der internationalen Gemeinschaft das beschämende politische Manöver des israelischen Regimes im Oktober 2021, sechs palästinensische Organisationen der Zivilgesellschaft gemäß dem drakonischen Anti-Terror-Gesetz als „Terroristen“ zu bezeichnen, schnell verurteilten, Washington sich geweigert habe, zu handeln oder diesen klaren Angriff auf palästinensische Gruppen abzulehnen.

Die US-Regierung „ergriff sogar positive Schritte, einschließlich der Annullierung des gültigen US-Visums, das dem Leiter einer der Zielorganisationen gehörte. Die bisherige Reaktion hat Israel nur ermöglicht und befähigt, seine Unterdrückung aufrechtzuerhalten und zu eskalieren“, betonten sie.

„Die betroffenen Organisationen bilden einen Teil des Grundgesteins der palästinensischen Zivilgesellschaft, die seit Jahrzehnten die palästinensischen Menschenrechte über das gesamte Spektrum von Themen von globalem Interesse schützt und fördert, einschließlich der Rechte von Kindern, Rechten von Gefangenen, Frauenrechten, sozioökonomischen Rechten, die Rechte der Landarbeiter sowie Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht für internationale Verbrechen“, sagten die Gruppen.

Sie forderten den US-Präsidenten auf, die repressiven Taktiken und die eskalierende Kriminalisierungs- und Einschüchterungskampagne des israelischen Regimes gegen Organisationen der palästinensischen Zivilgesellschaft sowie deren Mitarbeiter und Vorstand zu verurteilen.

Die amerikanischen und internationalen Organisationen verlangten auch die Zurückweisung unbegründeter Anschuldigungen, die gegen Organisationen der palästinensischen Zivilgesellschaft erhoben wurden, und forderten die israelischen Behörden auf, die Bezeichnungen aufzuheben.

Sie appellierten auch an die US-Regierung dringend gemeinsam mit den europäischen Ländern diplomatische Maßnahmen zu ergreifen, die dazu dienen, die angegriffenen palästinensischen Organisationen, ihre Mitarbeiter, Räumlichkeiten und Vermögenswerte zu schützen.

Die Gruppen forderten US-Politiker weiter auf, keine Hindernisse oder Richtlinien aufzuerlegen, die ein direktes Engagement zwischen Washington und der palästinensischen Zivilgesellschaft verhindern oder auf andere Weise ein vollständiges, umfassendes öffentliches Verständnis der Schwere und Auswirkungen der israelischen Repression verhindern würden.

Sie forderten auch ein Ende der US-Bemühungen, das Recht der Palästinenser und der palästinensischen zivilgesellschaftlichen Organisationen auf Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht zu untergraben, einschließlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH).

Die Organisationen drängten schließlich auf die Aussetzung der Militärfinanzierung für das Regime in Tel Aviv durch die USA und die Einstellung aller diplomatischen Bemühungen, die systematische Straflosigkeit für Israels schwere Verletzungen international anerkannter Menschenrechte ermöglichen.

Am 18. August stürmte die israelische Armee palästinensische NGOs in den Städten Ramallah und al-Bireh im Westjordanland und ordnete ihre Schließung an.

Die Büros der Organisationen wurden durchsucht und ihre Ausrüstung beschlagnahmt. Türen wurden zugeschweißt und mit einem israelischen Militärbefehl versehen, der die Organisationen für „rechtswidrig“ erklärte.

Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, die al-Haq-Rechtsgruppe, die Union der palästinensischen Frauenkomitees (UPWC), die Union der landwirtschaftlichen Arbeitskomitees (UAWC), das Bisan Center for Research and Development, die Palästina-Sektion der in Genf ansässigen Defense for Children International und die Union of Health Work Committees (UHWC) sind die NGOs, die von Israel geschlossen wurden.

