Gas aus Deutschland für Polen? / US-Unternehmen und Sanktionen

US-Unternehmen suchen nach Wegen, den Handel mit Russland heimlich wieder aufzunehmen



Die türkische Zeitung Yeni Şafak schreibt unter Berufung auf Quellen in lokalen Wirtschaftskreisen, dass US-Unternehmen, die aufgrund der westlichen Sanktionen gezwungen waren, Russland zu verlassen, nun nach Möglichkeiten suchen, heimlich auf den russischen Markt zurückzukehren. Wie die Zeitung erklärt, wickeln US-Unternehmen ihre Geschäfte neuerdings über die Türkei und Dubai ab.

„Viele US-Unternehmen, die die vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen umgehen wollen, bieten türkischen Unternehmen an, gegen eine bestimmte Provision gemeinsame Geschäfte zu tätigen. Geschäftsleute, mit denen wir gesprochen haben, sagten, dass die Zahl solcher Angebote von US-Unternehmen in den letzten Monaten zugenommen hat“, so die Zeitung.

Yeni Şafak weist darauf hin, dass der Vizepräsident der US-Handelskammer Myron Brilliant nach Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine die Türkei besuchte und sowohl Politiker als auch Geschäftsleute traf. „Der US-Botschafter in Ankara, Jeffry Flake, der den Besuch bewertete, sagte, dass fünftausend amerikanische Unternehmen, die sich darauf vorbereiten, Russland zu verlassen, die Türkei als ihre Adresse angegeben haben. Amerikanische Unternehmen, die versuchen, die guten Kontakte der Türkei zu Russland zu nutzen, wollen auch von den effizienten logistischen Fähigkeiten türkischer Unternehmen in der Region profitieren“, betont die Zeitung.

Weiter heißt es, dass die von westlichen Ländern gegen Russland verhängten Sanktionen US-Unternehmen hart getroffen haben: „Westliche internationale Unternehmen mit großen Investitionen in Russland haben aufgrund der Sanktionen große Verluste erlitten, da sie ihre Produktionsanlagen, Logistikzentren und Handelsbüros zurücklassen und sich aus einem großen Markt zurückziehen mussten.“



1.9.2022

Polnische Erdgasstrategie gescheitert –

Versorgung aus Deutschland?



Nach einer Meldung des Handelsblatts könnte Polen im Winter auf Gaslieferungen aus Deutschland angewiesen sein. Der ursprüngliche Plan, über die neugebaute Pipeline nach Dänemark und Norwegen, die im Oktober eröffnet werden soll, Erdgas aus Norwegen zu beziehen, ist wohl gescheitert. Der Grund dafür? Der polnischen Regierung sind die Preise, die von Norwegen verlangt werden, doch zu hoch.

„Sollen wir Norwegen 110 Euro pro Megawattstunde für Gas zahlen? Vier- oder fünfmal mehr als vor einem Jahr? Das ist doch krank“, zitiert das Handelsblatt den polnischen Premier Mateusz Morawiecki. Der Preis an der europäischen Erdgasbörse war in der vergangenen Woche auf den bisherigen Rekord von 340 Euro pro Megawattstunde gestiegen.

Lieferungen über das LNG-Terminal in Świnoujście (ehemals Swinemünde) und über die Pipeline aus Dänemark und Norwegen sollten das russische Erdgas ersetzen, das Polen angeblich (offiziell) bereits seit Frühjahr nicht mehr bezieht, weil es sich weigert, für das russische Gas in Rubel zu zahlen. Aber der LNG-Markt ist leergefegt, und auch die Lieferung aus dem dänischen Erdgasfeld Tyra II wird sich verzögern. „Grund dafür sind gerissene Lieferketten beim technischen Aufbau der Erdgasförderung“, berichtet das Handelsblatt.

Bereits im Frühjahr war durch die über Polen verlaufende Jamal-Pipeline Gas in die Gegenrichtung geflossen. Die Vermutung, dass Gasversorger aus Deutschland auf diese Weise von den hohen Marktpreisen profitieren wollten, statt mit dem nach Deutschland gelieferten russischen Erdgas die deutschen Speicher zu füllen, sorgte damals bereits für einigen Unmut; insbesondere, als die Meldung auftauchte, die polnischen Gasspeicher seien somit bereits vollständig gefüllt.

ZDF heute hatte versucht, diesen Unmut zu dämpfen: Die polnischen Speicher würden insgesamt nur ein Drittel der Volumenkapazität der deutschen haben, und nicht alles Erdgas, das über eine Pipeline in Deutschland angeliefert werde, sei für deutsche Unternehmen bestimmt. „Das Gas kann von polnischen Firmen oder italienischen oder Firmen eines anderen Landes genutzt werden, wird aber über die Leitung transportiert“, wurde eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums zitiert. Das schließt allerdings nicht aus, dass unter den Lieferanten, die bereits seit Jahresanfang über die Anschlussstelle Malnow Erdgas nach Polen fließen ließen, auch deutsche sind. Eindeutig belegt ist jedenfalls, dass Polen nach wie vor mit russischem Erdgas versorgt wurde, nur über Umwege.

Auch die im Winter nun anstehende Versorgungslücke dürfte sich, wie bereits bisher, nicht anders schließen lassen als durch Lieferungen über die Jamal-Pipeline, aus oder über Deutschland. Das wird die Mangellage in Westeuropa noch weiter verschärfen. Schließlich wurden über das deutsche Netz bisher auch Österreich und Tschechien mitversorgt. Es ist also ein Trugschluss, die in den deutschen Speichern vorhandene Menge allein auf Deutschland zu beziehen; aber nun ist mit Polen noch ein weiterer großer Verbraucher dazugekommen, der frühestens Anfang nächsten Jahres mit den ersten Lieferungen aus dem dänischen Erdgasfeld rechnen kann.

