https://english.almayadeen.net/news/politics/ukrainian-air-staff-suffer-catastrophic-losses-by-russian-fo

Das Personal der ukrainischen Luftwaffe wurde im Wesentlichen durch die russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und Luftverteidigungssysteme eliminiert, teilte eine militärisch-diplomatische Quelle der russischen Agentur TASS am Montag mit.

„Das gesamte qualifizierte Betriebspersonal der ehemaligen Luftwaffe der Ukraine – der Flugzeuge Mig-29 , Su-27 und Su-25 – wurde durch die effektiven Aktionen der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und der Luftverteidigungssysteme praktisch eliminiert“, erklärte die Quelle.

Die Quelle erklärte auch, dass die Gelübde des Westens, mehr von der Sowjetunion hergestellte Kampfflugzeuge zu liefern, höchstwahrscheinlich unerfüllt bleiben würden, und fügte hinzu, dass die Ukraine gezwungen wurde, schlecht ausgebildete Luftkadetten für Kampfeinsätze einzubeziehen, was zu „katastrophalen Verlusten unter den Überresten der ukrainischen Luftfahrt führte. „

Laut der Quelle waren Versuche, mehr Piloten in Polen und anderen osteuropäischen Ländern zu gewinnen, nicht erfolgreich. „Die wenigen, die zugestimmt haben, sind bereits gestorben oder liegen in Krankenhäusern“, erklärte er.

Dies geschah, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am vergangenen Donnerstag die Aufstockung des russischen Militärpersonals von 1,9 auf 2,04 Millionen gefordert hatte, und dies inmitten anhaltender Angriffe ukrainischer Streitkräfte auf das Kernkraftwerk Zaporozhye (KKW) .

Nach den Angriffen wurden zwei Kraftwerke des Kernkraftwerks Zaporozhye automatisch vom Netz getrennt, nachdem ein Feuer in der Nähe einer Hochspannungsleitung ausgebrochen war, sagte Yevgeny Balitsky, der Leiter der Regionalverwaltung von Zaporozhye, am Donnerstag und fügte hinzu, dass ein Kraftwerk dies sei noch mit dem Netzwerk verbunden. Nur einen Tag später zielte das ukrainische Militär auf das KKW Zaporozhye, und vier Granaten trafen das Gebiet, in dem radioaktive Isotope gelagert werden.

Die gleichzeitigen Schäden haben zu Maßnahmen der IAEA-Inspektoren geführt , die sich angesichts wachsender Befürchtungen über einen möglichen nuklearen Unfall auf den Weg zum AKW Zaporozhye machen sollen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related