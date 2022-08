RTL/NTV Umfrage: 77 Prozent der deutschen Bevölkerung wünschen sich einen Vorstoss des Westens zur Aufnahne von Verhandlungen mit Russland zur diplomatischen Beilegung Krieges in der Ukraine – Von Harri Gruenberg

Nach einer jüngsten Umfrage im Auftrage von RTL/NTV wünschen sich 77 Prozent der deutschen Bevölkerung, einen Vorstoss des Westens zur Aufnahne von Verhandlungen mit Russland zur diplomatischen Beilegung des aktuellen Krieges in der Ukraine.



Die Umfrage wurde im Zeitraum zwischen dem 26. und dem 29. August durchgeführt. Nur 17 Prozent sprachen sich gegen Verhandlungen aus.



Dies deutet darauf hin, dass bei den künftigen Protesten die Frage von Frieden der Beendigung der Sanktionen untrennbar ist von der Forderung gegen den drohenden sozialen Abstieg.



Die Regierungsparteien aber auch die Partei DIE LINKE wollen Forderungen nach Frieden und den Kampf gegen den sozialen Abstieg entkoppeln.

Deshalb müssen in alle Protesten die Forderung von Aufhebung der Sanktionen Frieden durch Diplonatie und die Frage nach Überführung der Energiewirtschaft in die öffentliche Hand hineingetragen werden. Und die bedeutet die Vergesellschaftung der Energiewirtschaft.

