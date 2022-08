Gazprom stellt Lieferungen an französischen Engie-Konzern angesichts ausbleibender Zahlung ein

Der russische Gaskonzern Gazprom wird die Brennstofflieferungen an den französischen Energiekonzern Engie ab dem 1. September aussetzen, nachdem offene Rechnungen für Juli nicht vollständig bezahlt wurden. Das teilt der russische Konzern auf seinem Telegram-Kanal mit.

Wie sich herausstellte, hat Gazprom Export zum Stichtag am 30. August noch keine vollständigen Zahlungen für das im Juli an Engie gelieferte Gas im Rahmen der bestehenden Verträge erhalten. Der russische Gaslieferant erinnerte daran, dass er gemäß eines Dekrets von Wladimir Putin vom 31. März 2022 verpflichtet ist, weitere Gasexporte an einen ausländischen Abnehmer zu stoppen, wenn dieser nicht innerhalb einer bestimmten Frist die volle Zahlung leistet. Das Unternehmen betonte: „Gazprom Export hat Engie über die vollständige Aussetzung der Gaslieferungen ab dem 1. September 2022 informiert, bis sie das Geld für das gelieferte Gas vollständig erhalten hat.“

