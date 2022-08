Der japanische Premierminister Kishida versichert, die Regierungspartei werde die Verbindungen zur Vereinigungskirche, der Moon-Sekte abbrechen (Global Times China)

https://www.globaltimes.cn/page/202208/1274321.shtml

Japans Premierminister sagte am Mittwoch, Mitglieder seiner Regierungspartei müssten die Verbindungen zur Vereinigungskirche abbrechen, die nach der Ermordung von Ex-Premier Shinzo Abe einer erneuten Prüfung ausgesetzt war.

Abes mutmaßlicher Attentäter hatte starke Aversion gegen die Moon-Sekte, wegen Beteiligung seiner Mutter an der Organisation und ihren großen Spenden an die Kirche und nahm den ehemaligen Premierminister ins Visier, weil er glaubte, er sei mit der Sekte verbunden.

Nach seiner Ermordung haben Enthüllungen über Verbindungen zwischen der Sekte und einer Reihe von Politikern für Kontroversen gesorgt.

Die Vereinigungskirche hat den Mord an Abe verurteilt und Anschuldigungen wegen erzwungener Mittelbeschaffung unter ihren Mitgliedern zurückgewiesen, aber die Regierung von Premierminister Fumio Kishida hat in den letzten Wochen einen Rückgang der Zustimmungswerte erlebt, je mehr weitere Details bekannt wurden.

„Wir werden es zur Politik der Partei machen, dass unsere Gesetzgeber aufrichtig über ihre Vergangenheit nachdenken, gute Beziehungen aufgeben und die Verbindungen zu der betreffenden Organisation abbrechen“, sagte Kishida am Mittwoch gegenüber Reportern.

„Politiker müssen vorsichtig sein, wenn sie Beziehungen zu Organisationen unterhalten, die die Gesellschaft als problematisch anerkennt“, sagte er und versprach eine Untersuchung der Verbindungen zwischen Mitgliedern seiner Partei und der Kirche.

Politiker, darunter Abes Bruder und ehemaliger Verteidigungsminister Nobuo Kishi, haben zugegeben, während der Wahlen Hilfe von Mitgliedern der Vereinigungskirche erhalten zu haben.

Die Vereinigungskirche sagt, dass die politische Unterstützung von einzelnen Mitgliedern ohne offizielle Beteiligung entschieden wird, aber Experten sagen, dass sie seit langem Beziehungen zu mächtigen Persönlichkeiten auf internationaler Ebene pflegt.

Es gab auch eine neue Untersuchung von Anschuldigungen, die die Kirche an „spirituellen Verkäufen“ beteiligt, um Mitglieder unter Druck zu setzen, hochpreisige Gegenstände zu kaufen, um Spenden zu sammeln.

Die Vereinigungskirche bestreitet, sich an dieser Praxis zu beteiligen, aber Kishida sagte, die Regierung werde „alle Anstrengungen unternehmen“, um den Opfern solcher Verkäufe zu helfen.

Abe war kein Mitglied der Kirche, hatte sich aber an eine nahestehende Gruppe gewandt, ebenso wie verschiedene prominente internationale Geschäftsleute und Politiker, darunter der frühere US-Präsident Donald Trump.

Abe wurde im Juli in der westlichen Region Nara während eines Wahlkampfs erschossen, und die Regierung plant für den 27. September ein Staatsbegräbnis, an dem viele derzeitige und ehemalige Staatsoberhäupter teilnehmen werden.

Der Plan ist in Japan jedoch umstritten, wobei einige in Frage stellen, ob öffentliche Gelder für eine Veranstaltung ausgegeben werden sollten, die einen Politiker feiert.

Kishida verteidigte das Staatsbegräbnis am Mittwoch und sagte, er werde sich einer Befragung zu diesem Thema während einer im Fernsehen übertragenen Parlamentssitzung unterziehen.

