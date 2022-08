Am 5. September ist Aufstehen Berlin als Teil eines neuen linken Protestbündnisses auf der Straße, um den „heißen Herbst“ einzuleiten.

Lasst uns gemeinsam laut werden: Gegen die unsoziale Gasumlage und das Austragen der Krise auf dem Rücken derjenigen, die diese Gesellschaft am Laufen halten!

„Genug ist genug – Protestieren, statt frieren“ Heizung, Brot und Frieden

Kundgebung vor der Bündnis 90/Die Grünen-Geschäftsstelle

Montag, 5. September 2022, 18 Uhr

Platz vor dem Neuen Tor 1 | 10115 Berlin-Mitte

(U-Bhf. Naturkundemuseum)

Es wird immer offensichtlicher: Die Zeche für Krieg und Krisen zahlen wir. Wir, die einfachen Leute, die Arbeiterinnen und Arbeiter, Handwerkerinnen und Handwerker, Angestellten, Arbeitslosen, kleinen Selbstständigen, Kleingewerbetreibenden, Geflüchteten und Armen. Wir, die diese Gesellschaft am Laufen halten, zahlen die Zeche, während sich die Superreichen und Großkonzerne die Taschen vollstopfen, Profite mit den Krisen machen und in den Weltraum fliegen.

Während die regierende Ampel-Koalition im Handumdrehen 100 Milliarden Euro für ein Rüstungspaket locker machen kann und die Aktienkurse der Rüstungsindustrie in die Höhe schießen, gibt dieselbe Regierung Tips fürs richtige Duschen und sieht sich nicht in der Lage, Sondersteuern auf Extragewinne zu erheben oder die Energiepreise zu deckeln.

Wir fordern:

1. Weg mit der unsozialen Gasumlage!

2. Lebensmittelpreise runter, Löhne und Einkommen rauf!

3. Gesetzliche Deckelung der Gas- und Strompreise!

4. Krisengewinne besteuern!

5. Energiewirtschaft in öffentliche Hand!



Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen!

Wehren wir uns gegen die unsägliche Politik unserer Regierung!



Kommt mit, sagt Freunden Bescheid und teilt die Veranstaltung bei Facebook, Telegram und Twitter:

https://fb.me/e/2fwLwgsrV

