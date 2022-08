Serbien hat seit mehr als sechs Monaten keine Sanktionen gegen Russland verhängt und denkt nicht daran, seine Politik zu ändern, die sich als vernünftig erwiesen hat. Das erklärte der serbische Präsident Aleksandar Vučić. Laut RIA Nowosti betonte er in einer Ansprache an die Bürger:

„Was die Sanktionen betrifft, so haben wir uns bereits vor 190 Tagen geäußert – durch die Beschlüsse des Nationalen Sicherheitsrates. Einige sagten, sie würden eineinhalb Tage dauern, andere sagten drei Tage, einen Monat, drei Monate. Aber sie haben sich über sechs Monate hingezogen. Auf diese Weise zeigt der serbische Staat seine Ernsthaftigkeit.“

Der serbische Staatschef fügte hinzu, dass die nachfolgenden Ereignisse die Richtigkeit der Entscheidung trotz des Drucks, dem Belgrad ausgesetzt war, bestätigten. Er fügte ironisch hinzu, wenn man alle Beispiele für den Druck von außen, dem Belgrad in diesen sechs Monaten ausgesetzt war, zusammentragen würde, käme „ein Buch von der Größe von Karl Marx‘ Kapital heraus“.

