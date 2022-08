Presseinformation der Friedenskoordination Berlin – Antikriegstag Berlin 1. September 2022

Die Friedenskoordination Berlin (FRIKO) ruft auf zu einer Fahrraddemo mit Zwischenkund­gebungen bei den Verantwortlichen für die momentane Politik, in denen diese zur Änderung ihres verantwortungslosen Handelns aufgefordert werden.

Sie steht unter dem Motto: Stoppt die Kriege weltweit!

Verhandlungen und Diplomatie statt Waffenlieferungen und Sanktionen!

Abrüstung statt Kriegseskalation!

Gemeinsame Sicherheit für alle, ökologische und soziale Gerechtigkeit.

Im Aufruf heißt es u.a.: … Als Erinnerung (an den Überfall des faschistischen Deutschlands auf Polen und die damit einhergehende Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg) …und als Mahnung für heute rufen wir am Antikriegstag-Weltfriedenstag zur Friedensaktion auf. … Die politische Situation, in der sich Deutschland heute befindet, lässt den Willen zu gewaltfreier Lösung von Konflikten nicht erkennen. Diplomatie ist zum Fremdwort geworden. Die deutsche Regierung wird ihrer Verantwortung nicht gerecht. Sie setzt auf Konfrontation und Aufrüstung und bricht damit ihren Amtseid, ‘Schaden vom deutschen Volk abzuwenden‘.

Der Korso startet um 17 Uhr am Verteidigungsministerium in der Stauffenbergstr. 18, macht Stationen am Potsdamer Platz (DB Zentrale), Finanzministerium (Leipziger Str./Ecke Wilhelmstr.), Willy Brandt Haus (Wilhelmstr. 140), Axel-Springer-Haus (Axel-Springer-Str. 1), Außenministerium (Werderscher Markt 1) und endet auf der Gewerkschaftskundgebung an der Neuen Wache. Denn es ist erstmals seit Jahren gelungen, zum Antikriegstag eine von der Friedenskoordination Berlin organisierte Fahrrad-Demo mit einer Kundgebung von Berliner Gewerkschaften zusammenzuführen.

An den einzelnen Stationen sprechen: Lühr Henken (Bundesausschuss Friedensratschlag), Yannick Kiesel (NaturFreunde Berlin), Elisabeth Wissel (Die Linke Tempelhof/Schöneberg), Benedikt Hopmann (Rechtsanwalt), Michael Lang (Nachdenkseiten), Barbara Majd-Amin (AG Frieden der GEW Berlin), und an der Neuen Wache Jutta Kausch (FRIKO)

Bei Rück- und Nachfragen wenden Sie sich bitte an:

Laura v. Wimmersperg, Tel. 030-782 33 82 oder Jutta Kausch Tel. 0162-196 69 45

http://www.frikoberlin.de/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related