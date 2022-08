Linke Perspektiven – Sevim Dagdelen, Wolfgang Gehrcke, Patrik Köbele, UZ-Pressefest 28.8. Berlin

Sehr schwierige Debatte:



Wir wollen uns mit der Perspektive der Linkskräfte befassen, ohne uns hoffentlich zu viel an der Partei abzuarbeiten, die namentlich beansprucht für die Linke zu stehen. Themen werden sein, Krieg und Krise und wie sich Linke positionieren (müssen). Es wird um Klassen und Klassenkampf gehen, und darum, ob sie ein notwendiger Bezugspunkt für Linkskräfte sind. Auch die Frage, warum Protest heute nicht mehr per se links ist und welche Fehler der Linkskräfte diese Entwicklung begünstigt haben, wird eine Rolle spielen.

Im Podium diskutieren:

Sevim Dagdelen , Mitglied des Bundestages für „Die Linke“, Angelika Teweleit, Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften, Wolfgang Gehrcke, Frieden-links, Nick Amoozegar, Mitglied der Linksjugend solid, und Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP.

