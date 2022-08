Der israelische Rabbiner Michail Finkel hat in einem Interview mit Channel 9 die ukrainische Politik stark kritisiert. Ihm zufolge verherrlicht dieses Land Verbrecher und Mörder, zum Beispiel Stepan Bandera und Symon Petljura.

„Ich sage das, weil die Hälfte meiner Familie bei Bandera- und Petljura-Pogromen getötet wurde. Sie sind die Helden der Ukraine. Ihnen werden Denkmäler gesetzt, und Straßen werden nach ihnen benannt. Wir haben schon oft gesagt, unser Botschafter in Kiew sagte: „Bandera ist kein Held, sondern ein Verbrecher.“

Israel solle auch nicht mit Russland streiten. Dieser Staat sei einflussreich und könnte die Situation im Nahen Osten beeinflussen, was im Fall eines Konflikts zu nichts Gutem führen würde.

