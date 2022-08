Die Aktionen westlicher Staaten können die Bildung der Multipolarität verlangsamen, aber sie werden sie nicht aufhalten – Russlands Aussenminister Lawrow (TASS)

MOSKAU, 28. August. /TASS/. Der Westen versuche, objektive historische Prozesse zu missachten, die die Herausbildung einer multipolaren Welt verlangsamen, aber niemals aufhalten werden, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem Interview mit dem Fernsehsender Swesda, das auf der Website des Außenministeriums am Sonntag veröffentlicht wurde.

„Bedauerlicherweise versuchen unsere westlichen Partner, die die Macht an die Vereinigten Staaten abgetreten haben, <…>, objektive historische Prozesse zu missachten, die die Entstehung einer multipolaren Welt verlangsamen, aber niemals aufhalten können.“ sagte er.

https://tass.com/politics/1499167

