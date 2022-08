Westliche Sanktionen gegen Russland behindern Agrarexporte (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/Wests-Sanctions-Against-Russia-Limit-Agricultural-Exports-20220826-0014.html

Angesichts der russischen Sondermilitäroperation in der Ukraine haben westliche Länder mehrere Sanktionen verhängt, die die russischen Agrar- und Düngemittelexporte auf den internationalen Markt weiterhin einschränken, heißt es in einer Erklärung des russischen Außenministeriums vom Freitag.

Das Ministerium sagte, dass es noch viel zu tun gebe, um ein Memorandum zwischen Russland und der UNO über den Export von russischen Agrarprodukten und Düngemitteln umzusetzen.

„Trotz der Erklärungen Washingtons und Brüssels, dass antirussische Sanktionen nicht für Lebensmittel und Düngemittel gelten, bestehen nach wie vor blockierende Hindernisse für Bankabrechnungen, Versicherungen und Frachttransporte, die als Folge ihrer Einführung aufgetreten sind“, sagte das Ministerium.

Das russische Ministerium betonte, dass der Anteil Russlands an der Struktur des globalen Lebensmittelmarktes viel größer sei als in der Ukraine. „Im Jahr 2021 beliefen sich die Getreideexporte auf 43 Millionen Tonnen, während es geplant ist, diese Zahl in diesem Jahr auf 50 Millionen Tonnen Produkte zu erhöhen“, betonte sie.

„Aufgrund westlicher Sanktionen bleiben derzeit 7-8 Millionen Tonnen Düngemittel und Rohstoffe, die ausreichen, um Lebensmittel für 100 Millionen Menschen zu produzieren, an den Schifffahrtsterminals blockiert“, sagte das russische Außenministerium.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related