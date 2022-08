Mindestens 10 chinesische Provinzen setzen Cloud-Seeding ein, um Hitzewellen zu bekämpfen; ‚keine Auswirkung‘ auf Klimawandel, Ökosystem (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202208/1273964.shtml

Mindestens 10 Regionen auf Provinzebene in Zentral- und Südchina haben im Kampf gegen die anhaltend stärkste Hitzewelle seit sechs Jahrzehnten auf Niederschlagsverstärkung zurückgegriffen, um Regen zu induzieren, und chinesische Wetterdienste und Beobachter bestätigten die Wirkung des Prozesses bei der Linderung von Dürre und Abkühlung Temperaturen, während betont wird, dass die Technik die globalen Niederschläge nicht beeinflussen, den Klimawandel verschlimmern oder das Ökosystem schädigen wird, wie einige westliche Medien behaupteten.

Nach der Aussaat von Wolken mit künstlichen regenverstärkenden Flugzeugen am Donnerstag wird in der südwestchinesischen Provinz Sichuan und in der Gemeinde Chongqing von Samstag bis Dienstag mit mäßigem bis starkem Regen gerechnet, und das Nationale Meteorologische Zentrum prognostiziert am Freitag, dass in den nächsten 10 Tagen Westchina wird viele Regenrunden erhalten, ebenso wie die ostchinesischen Provinzen Anhui und Jiangsu und die zentralchinesische Provinz Hubei, die alle kürzlich Cloud Seeding verwendet haben, um Regen zu induzieren.

Tatsächlich wurde Chongqing am Donnerstag Zeuge von Regen, nachdem die örtliche meteorologische Abteilung vier künstliche Regenverstärkungsraketen abgefeuert hatte, was den ersten Regen in der Stadt seit Juli.

Ebenfalls am Donnerstag setzte die Meteorologieabteilung von Sichuan zwei künstliche regenverstärkende Drohnen ein, um Regen einzuleiten, und laut China Central Television deckte die Operation eine Fläche von etwa 600 Quadratkilometern ab, brachte erheblichen Regen und linderte effektiv die Dürre, die durch tagelange Hitzewellen verursacht wurde im Sichuan-Becken.

Vom 1. August bis Donnerstag führte China 91 Wolkenaussaatflüge mit einer kumulierten Flugzeit von 260 Stunden durch und startete 116.000 Regenbomben und 25.000 Regenverstärkungsraketen und zündete 2.000 Fackeln mit Geräten am Boden, sagte Chefwissenschaftler Zhou Yuquan von der China Meteorological Administration (CMA) am Freitag laut news.weather.com.cn, einer öffentlichen Wetterplattform, die mit der CMA verbunden ist, mit.

Laut CMA könnten Drohnen Operationen zur Regenverbesserung bei komplexen Landbedingungen durchführen, und sie dienen als wichtige Maßnahme zur Bekämpfung von Dürre, um die Sicherheit von Nahrung, Wasserressourcen und der Ökologie zu gewährleisten. Meteorologische Abteilungen werden die meteorologischen Bedingungen genau überwachen und die Gelegenheit nutzen, weitere Cloud-Seeding-Operationen durchzuführen, sagte die Verwaltung.

Die seltenen starken Hitzewellen führten diese Woche in Chongqing zu mehreren Waldbränden in den Bergen, die am Freitagmorgen endgültig gelöscht wurden, obwohl sie einige Unternehmen im benachbarten Sichuan zwangen, entweder den Strom abzuschalten oder vorübergehend herunterzufahren.

Wei Ke, Associate Research Fellow am Institute of Atmospheric Physics der Chinese Academy of Sciences, sagte der Global Times am Freitag, dass die Freisetzung von Chemikalien zur Aussaat von Wolken aus Flugzeugen, Raketen, Flugabwehrkanonen und bodengestützten Generatoren die vier Haupttypen sind von Chinas Maßnahmen zur Verbesserung des künstlichen Regens.

Die wolkenbildenden Chemikalien, hauptsächlich Silberjodidpartikel, werden laut Wei in der Hitze gelöst und in die Wolken „gesät“.

Cloud Seeding beinhaltet Silberiodid und wird seit Jahrzehnten weltweit eingesetzt. Letztes Jahr wandten sich acht US-Bundesstaaten dem Cloud-Seeding zu, um inmitten des Stresses von Dürre und Hitzewellen Regen zu erzeugen, berichtete Guardian.

In diesem Jahr, das mit der stärksten Hitzewelle seit 1961 konfrontiert ist, wurde in westlichen Medien ausführlich über Chinas Bemühungen zur Aussaat von Wolken berichtet, aber einige versuchten, die Technik mit Schmutz zu bewerfen, indem sie behaupteten, dass „China das Wetter durch Aussaat von Wolken kontrolliert“, und das könnte es auch beeinflussen die „Gesamtniederschläge der Welt und verschärfen den globalen Klimawandel“.

Ein Artikel, der am Mittwoch von Newsweek veröffentlicht wurde, behauptete auch, dass „die giftigen Silberionen aus dem Silberiodid für das menschliche und tierische Leben schädlich sein könnten“.

Wei bestritt jedoch ihre Anschuldigungen und sagte, dass „über Toxizität zu sprechen, ohne die Dosierung zu erwähnen, wie das Spielen von Bully-Boy-Taktiken ist“.

Er sagte, dass die Dosis von Silberiodidpartikeln pro Flächeneinheit, nachdem sie auf eine sehr große Fläche verteilt wurden, extrem gering ist. „Daher könnte sein Einfluss auf die Umwelt vernachlässigbar sein“, sagte Wei.

In der Zwischenzeit muss Cloud Seeding strenge Luftbedingungen erfüllen und könnte den Niederschlag um höchstens 20 Prozent erhöhen. Daher könne es keinen Einfluss auf den Gesamtniederschlag in einer Region oder das globale Klima haben, sagte Wei.

Zhou sagte, dass das Cloud-Seeding-Personal den Wetterprozess und die Wolkenstruktur überwachen und vorhersagen muss, und dass als Reaktion auf unterschiedliche Wolkenniederschlagsmechanismen unterschiedliche Cloud-Seeding-Methoden erforderlich sind.

