Domitila – La Compañía de Artes 530, „LA WIPHALA“ – Foto Exposición de Enrique Antezana – 26. bis 28. August

Samstag 27.8. und Sonntag 28.8.

von 15.00 bis 19.00 Uhr

Ausstellung vom 26. bis 28. August

B-Laden

Lehrter Strasse 27-30 in Berlin-Mitte

alle sind herzlich eingeladen.

Mein Name ist Enrique Antezana. Ich bin bolivianischer Herkunft und lebe und arbeite seit langer Zeit als Künstler und Fotograf in Berlin.

Der bolivianische Künstler Enrique Antezana arbeitet im Spannungsfeld zwischen experimenteller Fotografie, Dokumentarfotografie und Installation. Oft folgen die Arbeiten einer anthropologischen, politischen Identität und einer künstlerischen Auseinandersetzung.

„Die Wiederherstellung unserer Identität und unseres Kontinents ist eine Priorität für alle Südamerikaner, Mittelamerikaner und Kariben“.

“ Liebe Schwestern und Brüder in der Welt im Allgemeinen, es gibt keine Natur mehr, keinen Rohstoff wie den, den wir auf unserem amerikanischen Kontinent haben, deshalb wollen die Außenstehenden unseren Kontinent wegnehmen, lassen wir sie nicht stehlen unser Land wieder.

Mit Geduld, Intelligenz und Wissen werden wir es erreichen.

Diese Arbeit ist allen rechten Bolivianern gewidmet, die nicht daran geglaubt haben, dass wir unsere Demokratie, unsere Identität, unsere Kultur und unseren Glauben zurückgewinnen würden.

Während die USA, die Nato und die europäischen Medien in den Köpfen der Menschen einen Krieg auslösen und Lügen erzählen…

Während der Westen, die NATO und die USA Frieden wollen, schicken sie Waffen für einen Krieg…

Während eine Milliarde arme Menschen auf der Welt um ihr Überleben kämpfen, werden Millionen Euro für den Kauf von Waffen ausgegeben…

Während die Jemeniten verhungern…

Während Palästina angegriffen wird…

Während die Lebensmittelpreise in der Welt steigen, frage ich mich, wie arme Länder überleben werden? …

wie wird es morgen sein?…

Wie werden die neuen Generationen überleben?…

Heute möchte ich einfach „The Wiphala“ vorstellen, dieses Ahnensymbol, das die ersten Nationen auf meinem amerikanischen Kontinent repräsentiert.

Heute präsentiere ich Ihnen den künstlerischen Teil von La Wiphala und danke Ihnen gleichzeitig für die Aufmerksamkeit.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related