Demonstrationen zur Unterstützung von Cristina Fernandez (teleSUR)

An diesem Samstag, angeführt von verschiedenen Äußerungen der Partei Frente de Todos (FDT), wird es Treffen und Mobilisierungen auf verschiedenen Plätzen Argentiniens und anderer Länder der Welt geben, um Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner zu unterstützen, für die der Staatsanwalt des Vialidad-Falls forderten am vergangenen Montag 12 Jahre Haft und den Ausschluss von öffentlichen Ämtern.

Dies sind Mobilisierungen zur Unterstützung der ehemaligen Präsidentin und Verurteilung der gerichtlichen Verfolgung und Lawfare, denen sie zum Opfer gefallen ist, zusätzlich zu der Mahnwache, die seit Montag vor dem Haus von Fernandez de Kirchner im Stadtteil Recoleta von Buenos Aires von Mitgliedern abgehalten wird des FDT und Vertreter anderer gesellschaftlicher Bereiche.

Unter den Parolen „Cristina wird vom Volk verteidigt“ und „Wenn sie für sie kommen, kommen sie für deine Rechte“, wird in Buenos Aires voraussichtlich um 3 Uhr der Aufruf der Frente de Todos porteño (Front aller) stattfinden: 00 Uhr Ortszeit im Parque Lezama, in der Nähe von San Telmo.

In diesem Sinne wurde der Aufruf in einem zahlreichen „offenen Treffen“ der Justicialist Party of the City definiert, das sich am vergangenen Donnerstag in ihrem Hauptquartier in der San José Street unter der Leitung des nationalen Senators und Präsidenten der Partei, Mariano Recalde, und der Präsident des Parteitags, Víctor Santa María.

Unterdessen werden im Parque Chacabuco der Richter Juan María Ramos Padilla aus Buenos Aires und der Peronistenführer Jorge Rachid die „Demokratisierung der Justiz“, eine „unabhängige Justiz“ und den „Rücktritt aller Mitglieder“ des Obersten Gerichtshofs fordern.

Hinzu kommt ein Treffen der Comuna 15 zu ihrer Verteidigung mit dem Motto „Gegen die Medien und das gerichtliche Erschießungskommando“ als Prämisse.

Diese Demonstrationen zur Unterstützung von Cristina werden auf viele andere Regionen der Provinz Buenos Aires ausgeweitet: In La Plata werden sie sich auf der Plaza Belgrano versammeln; in Vicente López trifft sich die FDT auf der Plaza Alem; in San Martín findet das Treffen auf der Plaza Central statt; in Tres de Febrero findet es auf der Plaza de la Unidad Nacional statt; in Avellaneda, auf der Plaza Alsina; und in Monte Grande, auf der Plaza Mitre; unter anderem mehrere Anrufe.

Unterdessen wird es im Rest Argentiniens und unter den Parolen „Basta de lawfare“ und „El Cristinazo“ Unterstützungsdemonstrationen in den Provinzen La Pampa, Misiones, La Rioja, San Luis, Tierra del Fuego, Neuquén, Catamarca geben , San Salvador de Jujuy und Formosa.

Die Demonstrationen zur Unterstützung des Vizepräsidenten werden auch von FDT-Aktivisten in anderen Ländern wie Spanien, Frankreich, Deutschland, Holland, der Schweiz, Italien, Portugal, Brasilien und Australien veranstaltet.

https://www.telesurenglish.net/news/Marches-To-Take-Place-in-Support-of-Cristina-Fernandez-20220827-0001.html

