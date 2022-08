Russland fordert endlich Verurteilung der Kiewer Kriegsführung gegen Zivilisten: Die UNO steht auf einer Seite im Konflikt

Der UN-Botschafter Russlands, Wassili Nebensja, hat im UN-Hauptquartier die Fragen von Journalisten beantwortet und erklärt, dass die UNO Fakten ignoriere und sich offensichtlich auf die westliche Seite im Ukraine-Konflikt gestellt habe.

Russland wolle durchsetzen, dass die UNO anerkennt, dass Kiew Geschosse und Truppen gezielt gegen Zivilisten einsetze und um dies zu verdeutlichen, brachte er Veranschaulichungsmaterial mit, nämlich der tödlichen Streuminen, die Kiew über rein zivile Gebiete abfeuere.

„Sie werden mithilfe von Streumunition am Boden verteilt, und die ukrainischen Streitkräfte haben sie in Wohngebieten, in Parks, auf Straßen und so weiter eingesetzt, weit entfernt von den Gebieten, in denen der Krieg stattfindet. (…) Dieses Ding kann also einen Erwachsenen ernsthaft verstümmeln und ein Kind leider problemlos töten. Wir fordern mit Nachdruck, dass das Kiewer Regime für die Anwendung dieser unmenschlichen Kriegsführungsmethoden, die eindeutig gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen, verurteilt wird. Aber man will uns nicht zuhören. Mal sehen, ob die Demonstration dazu beitragen wird, dass unsere Stimme gehört wird.“

Er wünsche sich von der UNO, dass sie die Situation in der Ukraine durch Parteilichkeit nicht verschlimmere und endlich die Fakten, die Russland regelmäßig auf den Tisch legt, anerkennt. „Das ist das Wichtigste, was wir von den Vereinten Nationen erwarten“, so Nebensja.

