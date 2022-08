https://english.almayadeen.net/news/politics/us-fears-azov-terrorists-inhuman-acts-will-go-public:-russia

In einer Erklärung auf Telegram sagte die russische Botschaft in den USA , die Vereinigten Staaten befürchteten, dass Verbrechen, die vom nationalistischen Asow-Regiment der Ukraine begangen wurden, veröffentlicht würden.

Der Führer der Volksrepublik Donezk (DVR), Denis Pushilin , sagte, die DVR-Behörden würden das internationale Tribunal für Kriegsverbrecher in der Republik nicht verzögern, und fügte hinzu, dass das Außenministerium der DVR daran arbeite, die internationale Gemeinschaft zur Teilnahme an dem Tribunal einzuladen, das in Mariupol abgehalten wird.

„Wir haben eine weitere unbegründete Anschuldigung gegen unser Land im Zusammenhang mit dem Tribunal über ukrainische Kriegsverbrecher zur Kenntnis genommen. Der bevorstehende Prozess zielt darauf ab, Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen, darunter auch Nazis des Asowschen Regiments . Washington hat eindeutig Angst, dies öffentlich zu machen die Beweise für die unmenschlichen Taten, die von den Mitgliedern dieser Terrororganisation begangen wurden“, sagte die Botschaft.

Die Botschaft betonte, dass Russland sich voll und ganz der Genfer Konvention verpflichtet fühle und angemessene Bedingungen für ukrainische Kriegsgefangene garantiere, und erklärte: „Das Internationale Tribunal in Mariupol kann Licht auf das wahre Wesen des Kiewer Regimes werfen, von dem die Vereinigten Staaten eifrig eine schaffen helles und heldenhaftes Bild. Die US-amerikanischen Bürger werden endlich erfahren, dass ihre Regierung in Wirklichkeit denen hilft, die das russische Volk im Donbass und in der Ukraine absichtlich töten und foltern.“

Das Asowsche Bataillon ist eine finanzierte freiwillige Militäreinheit, und nach der Entscheidung der ukrainischen Behörden, illegale bewaffnete Formationen zu verbieten, wurde den freiwilligen Bataillonen angeboten, sich den Einheiten des Verteidigungsministeriums anzuschließen. Es wird berichtet, dass viele der Soldaten und Offiziere dieser Einheiten Mitglieder der ukrainischen rechtsextremen Gruppen sind, die offen neonazistische Ansichten vertreten.

