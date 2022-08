Die Anschuldigungen Washingtons gegen Moskau wegen angeblicher Kriegsverbrechen sind nichts anderes als „eine weitere Fälschung, die darauf abzielt, Russlands militärische Sonderoperation in der Ukraine zu diskreditieren“. Dies erklärte die russische Botschaft in den Vereinigten Staaten am Donnerstag. Der Pressedienst der Botschaft teilte in einer Stellungnahme mit:

„Das US-Außenministerium verbreitet weiterhin Fiktionen über die angeblich von uns eingerichteten Filtrationslager in der DVR sowie über die Beteiligung russischer Streitkräfte an der Zerstörung von Bildungs-, medizinischen und kulturellen Einrichtungen in der LVR. Dies ist eine weitere Fälschung, die darauf abzielt, die russische militärische Sonderoperation zu diskreditieren.“

Weiter betonte die russische diplomatische Vertretung das Bekenntnis zur Befolgung der Normen des humanitären Völkerrechts. Die Botschaft erinnerte daran, dass Kiew bereits im Jahr 2014 erklärt hatte, „besondere Maßnahmen“ gegen die Bewohner der Südostukraine anzuwenden, um Personen zu identifizieren, die „mit Separatisten in Verbindung stehen könnten“.

„Mit anderen Worten: Es war die Rede von einer vollständigen Säuberung aller Personen, die von den ukrainischen Sicherheitsdiensten verdächtigt wurden, den sich in Kiew festgesetzten Nazis gegenüber illoyal zu sein. Seitdem wurde das Vorgehen der ukrainischen Behörden zunehmend brutaler. Acht Jahre lang zogen es die USA vor, darüber hinwegzusehen. Sie sehen es auch jetzt nicht.“

